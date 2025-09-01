fechar
Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys: onde assistir ao vivo e horário

Eagles e Cowboys abrem a temporada 2025 da NFL; confronto terá ataques fortes e defesas com dúvidas, prometendo grande jogo de estreia.

Por João Victor Tavares Publicado em 01/09/2025 às 16:42
Imagem do confronto entre Eagles x Cowboys
Imagem do confronto entre Eagles x Cowboys - Divulgação/Redes sociais

Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys se enfrentam no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, Pensilvânia, nesta quinta-feira (04), em confronto válido pela primeira semana da temporada regular da NFL.

O jogo está previsto para começar às 21h20 (horário de Brasília) e terá transmissão no Brasil.

Como chegam as equipes?

O Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl, estreia a temporada 2025 contra o Dallas Cowboys, apostando no forte ataque terrestre de Saquon Barkley e Jalen Hurts, e em recebedores de elite como A.J. Brown e DeVonta Smith, apesar de dúvidas na defesa.

O Dallas Cowboys estreia a temporada 2025 com expectativas de recuperação após ficar fora dos playoffs em 2024 (7-10). Com Dak Prescott recuperado, o time reforçou o ataque com George Pickens e conta com estrelas como CeeDee Lamb e KaVontae Turpin.

A defesa sofreu mudanças, incluindo a saída de Micah Parsons e a chegada de Kenny Clark, mas preocupa especialmente contra o passe, com cornerbacks voltando de lesão e reservas pouco experientes.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys terá transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTV 2 e pelo streaming NFL Game Pass.

Ficha de jogo

  • Data e horário: Quinta-feira (04/09), às 21h20 (horário de Brasília)
  • Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia, Pensilvânia
  • Onde assistir: SporTV 2 e NFL Game Pass
  • Competição e rodada: NFL, Temporada Regular – Semana 1

Histórico dos últimos 10 Confrontos Diretos

  • Vitórias dos PHI: 5
  • Vitórias dos DAL: 5
  • Pontos Totais Médios por Jogo: 52.7

