Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys: onde assistir ao vivo e horário
Eagles e Cowboys abrem a temporada 2025 da NFL; confronto terá ataques fortes e defesas com dúvidas, prometendo grande jogo de estreia.
Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys se enfrentam no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, Pensilvânia, nesta quinta-feira (04), em confronto válido pela primeira semana da temporada regular da NFL.
O jogo está previsto para começar às 21h20 (horário de Brasília) e terá transmissão no Brasil.
Como chegam as equipes?
O Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl, estreia a temporada 2025 contra o Dallas Cowboys, apostando no forte ataque terrestre de Saquon Barkley e Jalen Hurts, e em recebedores de elite como A.J. Brown e DeVonta Smith, apesar de dúvidas na defesa.
O Dallas Cowboys estreia a temporada 2025 com expectativas de recuperação após ficar fora dos playoffs em 2024 (7-10). Com Dak Prescott recuperado, o time reforçou o ataque com George Pickens e conta com estrelas como CeeDee Lamb e KaVontae Turpin.
A defesa sofreu mudanças, incluindo a saída de Micah Parsons e a chegada de Kenny Clark, mas preocupa especialmente contra o passe, com cornerbacks voltando de lesão e reservas pouco experientes.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys terá transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTV 2 e pelo streaming NFL Game Pass.
Ficha de jogo
- Data e horário: Quinta-feira (04/09), às 21h20 (horário de Brasília)
- Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia, Pensilvânia
- Onde assistir: SporTV 2 e NFL Game Pass
- Competição e rodada: NFL, Temporada Regular – Semana 1
Histórico dos últimos 10 Confrontos Diretos
- Vitórias dos PHI: 5
- Vitórias dos DAL: 5
- Pontos Totais Médios por Jogo: 52.7