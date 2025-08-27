Globo se rende ao futebol americano e passa a transmitir NFL
Clique aqui e escute a matéria
A Globo se rendeu ao futebol americano e fechou contrato, na última terça-feira (26), com a NFL (National Football League). Inclusive, com direito à transmissão de três temporadas, segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
Além da emissora, outros canais transmitem a modalidade, como a ESPN, a Rede TV!, que em breve vai renovar o contrato por mais três anos. A CazéTV também conseguiu dos direitos do esporte. Não é a primeira vez que a NFL tenta um negócio vantajoso com a Globo. Ela chegou a tentar, em 2020 e 2024, mas as conversas perderam o fôlego rapidamente.
No pacote negociado pela emissora carioca, vai ter transmissão ao vivo, uma boa parte de forma exclusiva, prevista para os meses de agosto e fevereiro. Vai ter uma cobertura ampla em diversas plataformas digitais da Globo e nos programas jornalísticos.
Segundo o colunista, o movimento feito pela NFL é parecido com o que a Fórmula 1 fez, que resolveu não renovar com a Band e decidiu retornar à Globo.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br