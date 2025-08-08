NFL no Brasil 2025: confira data, local e confronto
Primeiro jogo da NFL aqui no Brasil lotou a Neo Química Arena, com público vibrante e presença de grandes personalidades do esporte.
A NFL desembarca novamente no Brasil em 2025, com um emocionante jogo da Semana 1 da temporada regular, marcado para o dia 5 de setembro, sexta-feira, às 21h (horário de Brasília). A partida será realizada na Neo Química Arena (Arena Corinthians), em São Paulo.
O confronto será um clássico da AFC Oeste: Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers, com os Chargers como mandantes.
Este é o segundo jogo oficial da temporada regular da NFL no Brasil, reforçando a continuidade da liga em expandir seus horizontes internacionais após o duelo entre Eagles e Packers em 2024.
Como chegam as equipes?
O Chargers ainda não conquistou um Super Bowl. Sua melhor campanha foi em 1995, quando perdeu a final para o San Francisco 49ers.
Recentemente, a equipe vem evoluindo com o quarterback Justin Herbert, chegando aos playoffs em 2024, mas sendo eliminado na rodada de wild card pelo Houston Texans.
Já o Chiefs tem dominado a NFL nos últimos anos, liderado por Patrick Mahomes. A franquia tem quatro títulos de Super Bowl, conquistados em 2019, 2022, 2023 e 1969, e disputou a final outras vezes recentemente, ficando com o vice em 2020 e 2024.
Informações do confronto
- Data: 5 de setembro de 2025, sexta-feira
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP
- Time mandante: Los Angeles Chargers
- Time visitante: Kansas City Chiefs
Ingressos para a NFL no Brasil em 2025
A venda geral para assistir ao jogo em São Paulo começou no dia 12 de junho, pelo site da Ticketmaster. Haverá também pré-venda para clientes XP entre os dias 9 e 11 de junho, ou até esgotarem.