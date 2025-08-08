fechar
Outros Esportes | Notícia

NFL no Brasil 2025: confira data, local e confronto

Primeiro jogo da NFL aqui no Brasil lotou a Neo Química Arena, com público vibrante e presença de grandes personalidades do esporte.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/08/2025 às 13:21
Imagem da Neo Química Arena, palco da NFL no Brasil
Imagem da Neo Química Arena, palco da NFL no Brasil - Divulgação

A NFL desembarca novamente no Brasil em 2025, com um emocionante jogo da Semana 1 da temporada regular, marcado para o dia 5 de setembro, sexta-feira, às 21h (horário de Brasília). A partida será realizada na Neo Química Arena (Arena Corinthians), em São Paulo.

O confronto será um clássico da AFC Oeste: Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers, com os Chargers como mandantes.

Este é o segundo jogo oficial da temporada regular da NFL no Brasil, reforçando a continuidade da liga em expandir seus horizontes internacionais após o duelo entre Eagles e Packers em 2024.

Como chegam as equipes?

O Chargers ainda não conquistou um Super Bowl. Sua melhor campanha foi em 1995, quando perdeu a final para o San Francisco 49ers.

Recentemente, a equipe vem evoluindo com o quarterback Justin Herbert, chegando aos playoffs em 2024, mas sendo eliminado na rodada de wild card pelo Houston Texans.

Já o Chiefs tem dominado a NFL nos últimos anos, liderado por Patrick Mahomes. A franquia tem quatro títulos de Super Bowl, conquistados em 2019, 2022, 2023 e 1969, e disputou a final outras vezes recentemente, ficando com o vice em 2020 e 2024.

Informações do confronto

  • Data: 5 de setembro de 2025, sexta-feira
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP
  • Time mandante: Los Angeles Chargers
  • Time visitante: Kansas City Chiefs

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ingressos para a NFL no Brasil em 2025

A venda geral para assistir ao jogo em São Paulo começou no dia 12 de junho, pelo site da Ticketmaster. Haverá também pré-venda para clientes XP entre os dias 9 e 11 de junho, ou até esgotarem.

Leia também

Cinco atletas entre as 100 pessoas mais influentes do mundo
TIME

Cinco atletas entre as 100 pessoas mais influentes do mundo
CHIEFS X 49ERS AO VIVO GRÁTIS: Veja qual canal vai passar o Super Bowl na TV aberta
SUPER BOWL LVIII

CHIEFS X 49ERS AO VIVO GRÁTIS: Veja qual canal vai passar o Super Bowl na TV aberta

Compartilhe

Tags