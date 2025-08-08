NFL no Brasil 2025: confira data, local e confronto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Primeiro jogo da NFL aqui no Brasil lotou a Neo Química Arena, com público vibrante e presença de grandes personalidades do esporte.

A NFL desembarca novamente no Brasil em 2025, com um emocionante jogo da Semana 1 da temporada regular, marcado para o dia 5 de setembro, sexta-feira, às 21h (horário de Brasília). A partida será realizada na Neo Química Arena (Arena Corinthians), em São Paulo.

O confronto será um clássico da AFC Oeste: Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers, com os Chargers como mandantes.

Este é o segundo jogo oficial da temporada regular da NFL no Brasil, reforçando a continuidade da liga em expandir seus horizontes internacionais após o duelo entre Eagles e Packers em 2024.

Como chegam as equipes?

O Chargers ainda não conquistou um Super Bowl. Sua melhor campanha foi em 1995, quando perdeu a final para o San Francisco 49ers.

Recentemente, a equipe vem evoluindo com o quarterback Justin Herbert, chegando aos playoffs em 2024, mas sendo eliminado na rodada de wild card pelo Houston Texans.

Já o Chiefs tem dominado a NFL nos últimos anos, liderado por Patrick Mahomes. A franquia tem quatro títulos de Super Bowl, conquistados em 2019, 2022, 2023 e 1969, e disputou a final outras vezes recentemente, ficando com o vice em 2020 e 2024.

Informações do confronto

Data: 5 de setembro de 2025, sexta-feira

5 de setembro de 2025, sexta-feira Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP

Neo Química Arena, em São Paulo-SP Time mandante: Los Angeles Chargers

Los Angeles Chargers Time visitante: Kansas City Chiefs

Ingressos para a NFL no Brasil em 2025

A venda geral para assistir ao jogo em São Paulo começou no dia 12 de junho, pelo site da Ticketmaster. Haverá também pré-venda para clientes XP entre os dias 9 e 11 de junho, ou até esgotarem.