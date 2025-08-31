Liverpool x Arsenal: haverá transmissão ao vivo online? Confira onde assistir no Brasil
Reds e Gunners chegam embalados para o duelo: Liverpool venceu o Newcastle, enquanto o Arsenal goleou o Leeds e lidera a Premier League.
Liverpool recebe o Arsenal no domingo (31), em confronto válido pela 3ª rodada da Premier League. O jogo acontece a partir das 12h30, no Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.
Terá transmissão ao vivo?
O confronto entre Liverpool e Arsenal contará com transmissão ao vivo no canal fechado da ESPN.
Como assistir Liverpool x Arsenal ao vivo
- Tenha acesso à TV por assinatura que inclua o canal ESPN.
- Sintonize o canal ESPN no horário da partida: 12h30 (de Brasília).
- Verifique se seu pacote inclui o canal fechado. Sem isso, a transmissão não estará disponível.
Para assistir online: use o Globoplay com o pacote “Canais ao Vivo”, que inclui o ESPN.
- Faça login no Globoplay.
- Acesse a seção “Canais ao Vivo”.
- Selecione ESPN e acompanhe a partida em tempo real.
Como chegam as equipes?
Ambas as equipes chegam ao confronto com duas vitórias em dois jogos na Premier League 2025/26, mas com desempenhos distintos.
O Liverpool teve dificuldades defensivas, especialmente nas laterais, mas conseguiu vitórias suadas, incluindo um 3 a 2 contra o Newcastle, com um gol decisivo de Rio Ngumoha, de apenas 16 anos.
Já o Arsenal impressionou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Leeds, destacando sua força em jogadas de bola parada.
Ficha de jogo
- Confronto: Liverpool x Arsenal
- Data: Domingo, 31 de agosto de 2025
- Horário: 12h30 (de Brasília)
- Local: Anfield – Liverpool, Inglaterra
- Transmissão: ESPN (canal fechado)
Prováveis escalações
Liverpool
Alisson Becker, Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitiké
Arsenal
David Raya, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Jurrien Timber, Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard, Noni Madueke, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres