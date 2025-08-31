fechar
Transmissão Vitória x Atlético-MG ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Leão da Barra busca se recuperar após derrota histórica e mudança de técnico, enquanto o Galo também tem comando interino após demissão.

Por João Victor Tavares Publicado em 31/08/2025 às 16:00
Renato Kayzer comemorando gol pelo Vitória na temporada
Renato Kayzer comemorando gol pelo Vitória na temporada - Victor Ferreira/Vitória

Neste domingo, 31 de agosto, Vitória e Atlético-MG se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão 2025. O confronto será disputado no Barradão, em Salvador, na Bahia, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Vitória e Atlético-MG não terá transmissão gratuita, pois será exibido pelo pay-per-view do Premiere. Para assistir online, é possível optar pelo Globoplay, mas é necessário ter uma assinatura ativa.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Confronto: Vitória x Atlético-MG
  • Data: Domingo, 31 de agosto de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão – Salvador, Bahia
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória

Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Ronald (Baralhas) e Matheuzinho; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier (Rony); Hulk e Cuello

