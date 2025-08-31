Transmissão Vitória x Atlético-MG ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Leão da Barra busca se recuperar após derrota histórica e mudança de técnico, enquanto o Galo também tem comando interino após demissão.
Neste domingo, 31 de agosto, Vitória e Atlético-MG se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão 2025. O confronto será disputado no Barradão, em Salvador, na Bahia, a partir das 18h30 (horário de Brasília).
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Vitória e Atlético-MG não terá transmissão gratuita, pois será exibido pelo pay-per-view do Premiere. Para assistir online, é possível optar pelo Globoplay, mas é necessário ter uma assinatura ativa.
Ficha de jogo
- Confronto: Vitória x Atlético-MG
- Data: Domingo, 31 de agosto de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Barradão – Salvador, Bahia
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Vitória
Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Ronald (Baralhas) e Matheuzinho; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier (Rony); Hulk e Cuello