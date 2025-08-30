fechar
Transmissão Goiás x Botafogo-SP online e grátis? veja onde assistir ao vivo

O Esmeraldino lidera a Série B com 44 pontos, enquanto a equipe da Pantera luta contra o Z-4 e tenta se afastar da zona da degola.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/08/2025 às 16:00
Tadeu, goleiro do Goiás
Tadeu, goleiro do Goiás - Reprodução/ Goiás Esporte Clube

O líder Goiás vai receber o Botafogo-SP, que briga contra a zona de rebaixamento, às 18h30 (de Brasília) deste sábado (30), pela 24ª rodada da competição.

O duelo será disputado no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Goiás e Botafogo-SP, válido pela 24ª rodada da Série B, não terá transmissão gratuita. A única forma de acompanhar a partida ao vivo é pelo Disney+, que exige assinatura.

Passo a passo para assistir ao jogo online:

  • Acesse o site ou aplicativo do Disney+.
  • Faça login em sua conta ou crie uma nova assinatura.
  • Procure pelo canal ou seção da ESPN/ESPN+, responsável pela transmissão da Série B.
  • Selecione o jogo Goiás x Botafogo-SP e assista ao vivo, no horário marcado, 18h30 (de Brasília).

Ficha de jogo

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
  • Data: Sábado, 30 de agosto de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) – Goiânia (GO)
  • Transmissão: Disney+

Prováveis escalações

Goiás

Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo; Marcão Silva, Juninho e Rafael Gava; Wellington Rato, Jajá e Moraes.

Botafogo-SP

Victor Souza; Jeferson, Edson (Rafael Milhorim), Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Marquinho; Jefferson Nem, Jonathan Cafu e Ronnie Carrillo.

Arbitragem

  • Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes
  • Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Thiago Rosa de Oliveira Esposito
  • VAR: Daniel Victor Costa Silva

