Transmissão Goiás x Botafogo-SP online e grátis? veja onde assistir ao vivo
O Esmeraldino lidera a Série B com 44 pontos, enquanto a equipe da Pantera luta contra o Z-4 e tenta se afastar da zona da degola.
O líder Goiás vai receber o Botafogo-SP, que briga contra a zona de rebaixamento, às 18h30 (de Brasília) deste sábado (30), pela 24ª rodada da competição.
O duelo será disputado no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Goiás e Botafogo-SP, válido pela 24ª rodada da Série B, não terá transmissão gratuita. A única forma de acompanhar a partida ao vivo é pelo Disney+, que exige assinatura.
Passo a passo para assistir ao jogo online:
- Acesse o site ou aplicativo do Disney+.
- Faça login em sua conta ou crie uma nova assinatura.
- Procure pelo canal ou seção da ESPN/ESPN+, responsável pela transmissão da Série B.
- Selecione o jogo Goiás x Botafogo-SP e assista ao vivo, no horário marcado, 18h30 (de Brasília).
Ficha de jogo
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
- Data: Sábado, 30 de agosto de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) – Goiânia (GO)
- Transmissão: Disney+
Prováveis escalações
Goiás
Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo; Marcão Silva, Juninho e Rafael Gava; Wellington Rato, Jajá e Moraes.
Botafogo-SP
Victor Souza; Jeferson, Edson (Rafael Milhorim), Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Marquinho; Jefferson Nem, Jonathan Cafu e Ronnie Carrillo.
Arbitragem
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes
- Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Thiago Rosa de Oliveira Esposito
- VAR: Daniel Victor Costa Silva