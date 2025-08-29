fechar
Manchester United x Burnley: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Manchester United ainda não venceu na Premier League e foi eliminado pelo Grimsby Town, enquanto o Burnley já soma vitórias na liga e Copa.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/08/2025 às 13:43
Jogadores do Manchester United comemorando gol
Jogadores do Manchester United comemorando gol - Divulgação; Manchester United

Manchester United e Burnley se enfrentam neste sábado (30), às 11h (de Brasília), pela terceira rodada da Premier League. O jogo acontece no Old Trafford, em Manchester.

Como chegam as equipes?

Manchester United

Após boa estreia na Premier League, o time preocupa. Foi eliminado pelo Grimsby Town na Copa da Liga e ainda não venceu na liga, com derrota para o Arsenal e empate com o Fulham.

Burnley

Recém-promovido, já venceu uma partida na Premier League (2 a 0 sobre o Sunderland) e avançou na Copa da Liga ao bater o Derby por 2 a 1.

Onde assistir ao vivo?

A partida deste sábado (30) entre Manchester United x Burnley terá transmissão do Disney+.

Ficha de jogo

  • Data: 30/08/2025
  • Horário: 11h (de Brasília)
  • Local: Old Trafford, Manchester
  • Árbitro: Samuel Barrott
  • Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Manchester United

Bayindir, Luke Shaw, De Ligt e Yoro; Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro e Amad Diallo; Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko

Burnley

Dubravka, Hartman, Ekdal, Estève e Kyle Walker; Cullen, Ugochukwu; Anthony, Mejbri e Larsen; Foster

