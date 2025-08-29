Manchester United x Burnley: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Manchester United ainda não venceu na Premier League e foi eliminado pelo Grimsby Town, enquanto o Burnley já soma vitórias na liga e Copa.
Manchester United e Burnley se enfrentam neste sábado (30), às 11h (de Brasília), pela terceira rodada da Premier League. O jogo acontece no Old Trafford, em Manchester.
Como chegam as equipes?
Manchester United
Após boa estreia na Premier League, o time preocupa. Foi eliminado pelo Grimsby Town na Copa da Liga e ainda não venceu na liga, com derrota para o Arsenal e empate com o Fulham.
Burnley
Recém-promovido, já venceu uma partida na Premier League (2 a 0 sobre o Sunderland) e avançou na Copa da Liga ao bater o Derby por 2 a 1.
Onde assistir ao vivo?
A partida deste sábado (30) entre Manchester United x Burnley terá transmissão do Disney+.
Ficha de jogo
- Data: 30/08/2025
- Horário: 11h (de Brasília)
- Local: Old Trafford, Manchester
- Árbitro: Samuel Barrott
- Onde assistir: Disney+
Prováveis escalações
Manchester United
Bayindir, Luke Shaw, De Ligt e Yoro; Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro e Amad Diallo; Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko
Burnley
Dubravka, Hartman, Ekdal, Estève e Kyle Walker; Cullen, Ugochukwu; Anthony, Mejbri e Larsen; Foster