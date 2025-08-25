fechar
Classificação da Premier League 2025/26: tabela completa e atualizada em tempo real

A Premier League 2025/26 começou em 15 de agosto e segue até 24 de maio, com 20 clubes disputando o título mais cobiçado da Inglaterra.

Por João Victor Tavares Publicado em 25/08/2025 às 15:44
Troféu da Premier League
Troféu da Premier League - Divulgação/ Premier League

A Premier League 2025/26 já começou, trazendo novamente emoção e disputas acirradas entre os maiores clubes da Inglaterra.

A temporada teve início em 15 de agosto de 2025 e vai até 24 de maio de 2026, reunindo 20 equipes em busca do título mais cobiçado do futebol inglês.

O Liverpool é o atual campeão e chega como grande favorito para defender a coroa, depois de conquistar sua segunda Premier League, que também marcou o 20º título inglês da sua história.

A competição promete ser intensa: o Arsenal, vice-campeão na temporada passada, vem com um elenco jovem e promissor, sonhando em encerrar o jejum de títulos da liga.

O Manchester City também é candidato, mesmo depois de uma temporada irregular em 2024/25, enquanto Chelsea e Tottenham buscam se consolidar entre os primeiros colocados.

Confira a seguir como está a tabela atualizada.

Tabela da Premier League

Posição Time P J V E D GP GC SG %
1 Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6 100
2 Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5 100
3 Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4 66
4 Nottingham Forest 4 2 1 1 0 4 2 2 66
5 Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2 100
6 Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2 50
7 Sunderland 3 2 1 0 1 3 2 1 50
8 Everton 3 2 1 0 1 2 1 1 50
9 Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1 50
10 Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1 50
11 Burnley 3 2 1 0 1 2 3 -1 50
12 Leeds United 3 2 1 0 1 1 5 -4 50
13 Fulham 2 2 0 2 0 2 2 0 33
14 Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0 33
15 Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0 33
16 Manchester United 1 2 0 1 1 1 2 -1 16
17 Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1 16
18 Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2 16
19 Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5 0
20 West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7 0

Artilharia da competição

Gols

  • Semenyo (Bournemouth) - 2 gols
  • Brennan Johnson (Tottenham) - 2 gols
  • Chris Wood (Nottingham Forest) - 2 gols

Assistências

  • Jack Grealish (Everton) - 2 assistências
  • João Pedro (Chelsea) - 2 assistências
  • Mohammed Kudus (Tottenham) - 2 assistências

