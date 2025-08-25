Classificação da Premier League 2025/26: tabela completa e atualizada em tempo real
A Premier League 2025/26 começou em 15 de agosto e segue até 24 de maio, com 20 clubes disputando o título mais cobiçado da Inglaterra.
O Liverpool é o atual campeão e chega como grande favorito para defender a coroa, depois de conquistar sua segunda Premier League, que também marcou o 20º título inglês da sua história.
A competição promete ser intensa: o Arsenal, vice-campeão na temporada passada, vem com um elenco jovem e promissor, sonhando em encerrar o jejum de títulos da liga.
O Manchester City também é candidato, mesmo depois de uma temporada irregular em 2024/25, enquanto Chelsea e Tottenham buscam se consolidar entre os primeiros colocados.
Confira a seguir como está a tabela atualizada.
Tabela da Premier League
|Posição
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Arsenal
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|100
|2
|Tottenham
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|100
|3
|Chelsea
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|4
|66
|4
|Nottingham Forest
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|66
|5
|Liverpool
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|100
|6
|Manchester City
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|50
|7
|Sunderland
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|50
|8
|Everton
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|50
|9
|Bournemouth
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|50
|10
|Brentford
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|50
|11
|Burnley
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|50
|12
|Leeds United
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|5
|-4
|50
|13
|Fulham
|2
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|33
|14
|Crystal Palace
|2
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|33
|15
|Newcastle
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|33
|16
|Manchester United
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|16
|17
|Aston Villa
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|16
|18
|Brighton
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|16
|19
|Wolverhampton
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|20
|West Ham
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
Artilharia da competição
Gols
- Semenyo (Bournemouth) - 2 gols
- Brennan Johnson (Tottenham) - 2 gols
- Chris Wood (Nottingham Forest) - 2 gols
Assistências
- Jack Grealish (Everton) - 2 assistências
- João Pedro (Chelsea) - 2 assistências
- Mohammed Kudus (Tottenham) - 2 assistências