Classificação da Premier League 2025/26: tabela completa e atualizada em tempo real

A Premier League 2025/26 começou em 15 de agosto e segue até 24 de maio, com 20 clubes disputando o título mais cobiçado da Inglaterra.

A Premier League 2025/26 já começou, trazendo novamente emoção e disputas acirradas entre os maiores clubes da Inglaterra.

A temporada teve início em 15 de agosto de 2025 e vai até 24 de maio de 2026, reunindo 20 equipes em busca do título mais cobiçado do futebol inglês.

O Liverpool é o atual campeão e chega como grande favorito para defender a coroa, depois de conquistar sua segunda Premier League, que também marcou o 20º título inglês da sua história.

A competição promete ser intensa: o Arsenal, vice-campeão na temporada passada, vem com um elenco jovem e promissor, sonhando em encerrar o jejum de títulos da liga.

O Manchester City também é candidato, mesmo depois de uma temporada irregular em 2024/25, enquanto Chelsea e Tottenham buscam se consolidar entre os primeiros colocados.

Confira a seguir como está a tabela atualizada.

Tabela da Premier League

Posição Time P J V E D GP GC SG % 1 Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6 100 2 Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5 100 3 Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4 66 4 Nottingham Forest 4 2 1 1 0 4 2 2 66 5 Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2 100 6 Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2 50 7 Sunderland 3 2 1 0 1 3 2 1 50 8 Everton 3 2 1 0 1 2 1 1 50 9 Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1 50 10 Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1 50 11 Burnley 3 2 1 0 1 2 3 -1 50 12 Leeds United 3 2 1 0 1 1 5 -4 50 13 Fulham 2 2 0 2 0 2 2 0 33 14 Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0 33 15 Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0 33 16 Manchester United 1 2 0 1 1 1 2 -1 16 17 Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1 16 18 Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2 16 19 Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5 0 20 West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7 0

Artilharia da competição

Gols

Semenyo (Bournemouth) - 2 gols

Brennan Johnson (Tottenham) - 2 gols

Chris Wood (Nottingham Forest) - 2 gols

Assistências