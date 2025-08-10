Diogo Jota eterno! Liverpool marca aos 20:20 e emociona na Supercopa da Inglaterra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Frimpong marca segundo gol contra o Crystal Palace no minuto e segundo do número da camisa de Diogo Jota, ex-atacante do clube falecido em junho

Liverpool e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (10) pela Supercopa da Inglaterra (Community Shield), jogo que coloca frente a frente os campeões da Premier League e da FA Cup da última temporada e abre a temporada do futebol inglês.

Em meio à empolgação pelos novos reforços e uma temporada que se mostra promissora, o Liverpool passa por um processo de luto após o falecimento do atacante português Diogo Jota, que foi vítima de um acidente de carro que tirou sua vida e a de seu irmão, André Silva, em julho.

Coincidência ou não, o segundo gol do Liverpool na partida, marcado pelo holandês Jeremie Frimpong, saiu aos 20:20 da partida, momento em que a bola sai do pé do camisa 30 antes de balançar as redes.

Para quem não está familiarizado, 20 era o número utilizado por Diogo Jota e que foi imortalizado pelo Liverpool. Coincidência, recado divino ou não, o fato é o que lance emociona.