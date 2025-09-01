Chiefs x Chargers ao vivo: horário e onde assistir ao jogo da NFL no Brasil
Chiefs e Chargers se enfrentam na estreia da NFL 2025. Herbert tenta quebrar jejum contra Mahomes, enquanto Kelce lidera Kansas City.
O confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, válido pela rodada inaugural da temporada regular da NFL, acontece nesta sexta-feira (5), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.
Rivais da AFC Oeste, Chiefs e Chargers se enfrentam em duelo entre Patrick Mahomes e Justin Herbert.
Os Chargers buscam quebrar jejum de sete derrotas e conquistar o primeiro título da divisão desde 2009, contando com a estreia do calouro Omarion Hampton.
Já os Chiefs, sem Rashee Rice suspenso, apostam em Travis Kelce e Xavier Worthy para manter a dominância.
Show do intervalo
A colombiana Karol G será responsável pela apresentação no intervalo da partida. O hino nacional, que antecede o jogo, será cantado por Ana Castela.
Onde assistir ao jogo da NFL no Brasil?
Os direitos de transmissão por YouTube serão tanto da CazéTV quanto da Ge TV.
Na televisão, a responsabilidade será da Globo, que realizará a transmissão no sportv, e da ESPN. Assinantes do Plano Premium do Globoplay e do plano padrão do Disney+ também terão aceso ao jogo.
Ficha de jogo
- Confronto: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs
- Competição: Temporada regular da NFL – Semana 1
- Data: Sexta-feira, 5 de setembro de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena – São Paulo, SP
- Onde assistir: Ge TV, Cazé TV, SporTV, ESPN, Disney + e Globoplay