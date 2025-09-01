fechar
Chiefs x Chargers ao vivo: horário e onde assistir ao jogo da NFL no Brasil

Chiefs e Chargers se enfrentam na estreia da NFL 2025. Herbert tenta quebrar jejum contra Mahomes, enquanto Kelce lidera Kansas City.

Por João Victor Tavares Publicado em 01/09/2025 às 17:15
Imagem do confronto entre Chargers x Chiefs
Imagem do confronto entre Chargers x Chiefs - Divulgação/NFL

O confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, válido pela rodada inaugural da temporada regular da NFL, acontece nesta sexta-feira (5), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Rivais da AFC Oeste, Chiefs e Chargers se enfrentam em duelo entre Patrick Mahomes e Justin Herbert.

Os Chargers buscam quebrar jejum de sete derrotas e conquistar o primeiro título da divisão desde 2009, contando com a estreia do calouro Omarion Hampton.

Já os Chiefs, sem Rashee Rice suspenso, apostam em Travis Kelce e Xavier Worthy para manter a dominância.

Show do intervalo

A colombiana Karol G será responsável pela apresentação no intervalo da partida. O hino nacional, que antecede o jogo, será cantado por Ana Castela.

Onde assistir ao jogo da NFL no Brasil?

Os direitos de transmissão por YouTube serão tanto da CazéTV quanto da Ge TV.

Na televisão, a responsabilidade será da Globo, que realizará a transmissão no sportv, e da ESPN. Assinantes do Plano Premium do Globoplay e do plano padrão do Disney+ também terão aceso ao jogo.

Ficha de jogo

  • Confronto: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs
  • Competição: Temporada regular da NFL – Semana 1
  • Data: Sexta-feira, 5 de setembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena – São Paulo, SP
  • Onde assistir: Ge TV, Cazé TV, SporTV, ESPN, Disney + e Globoplay

