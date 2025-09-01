Provável escalação do Brasil contra o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Seleção brasileira enfrenta o Chile já classificada, com Carlo Ancelotti testando novos nomes após cortes e mudanças na convocação.
A seleção brasileira terá um compromisso importante nesta semana, quando enfrentará o Chile em confronto válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Já classificado para o Mundial, Carlo Ancelotti terá a oportunidade de testar jogadores alternativos nesses próximos jogos, além de experimentar novas táticas e formações.
O técnico precisou fazer mudanças na convocação. Alex Sandro, do Flamengo, e Joelinton, do Newcastle, se lesionaram e foram cortados. Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para a vaga no meio-campo, enquanto o lateral rubro-negro não terá substituto.
Vanderson, do Monaco, também deixou a lista após avaliação médica, sendo substituído por Vitinho, do Botafogo.
O corte mais recente foi o do atacante Matheus Cunha, do Manchester United, que deu lugar a Samuel Lino, do Flamengo, após sofrer uma lesão.
Provável escalação para o jogo contra o Chile
Alisson; Wesley, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Caio Henrique (ou Douglas Santos); Bruno Guimarães e Casemiro; Raphinha, Paquetá e Martinelli; João Pedro
Convocação do Brasil para os compromissos de setembro
Goleiros
- Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians);
Defensores
- Caio Henrique (Monaco), Vitinho (Botafogo), Wesley (Roma), Douglas Santos (Zenit),Alexsandro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG);
Meio-campistas
- Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia), Lucas Paquetá (West Ham);
Atacantes
- Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Samuel Lino (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit).
Próximos jogos da Seleção Brasileira
Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Brasil x Chile – 4 de setembro, às 17h30 — Maracanã, Rio de Janeiro
- Bolívia x Brasil – 9 de setembro, às 20h30 — El Alto
Amistosos Internacionais na Ásia
- Coreia do Sul x Brasil – 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília) — Seul
- Japão x Brasil – 14 de outubro, às 7h30 (horário de Brasília) — Tóquio
Ficha de jogo
- Data: 4 de setembro, quinta-feira
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Onde assistir: TV Globo, Ge TV no YouTube e SporTV