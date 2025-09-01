Provável escalação do Brasil contra o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seleção brasileira enfrenta o Chile já classificada, com Carlo Ancelotti testando novos nomes após cortes e mudanças na convocação.

A seleção brasileira terá um compromisso importante nesta semana, quando enfrentará o Chile em confronto válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Já classificado para o Mundial, Carlo Ancelotti terá a oportunidade de testar jogadores alternativos nesses próximos jogos, além de experimentar novas táticas e formações.

O técnico precisou fazer mudanças na convocação. Alex Sandro, do Flamengo, e Joelinton, do Newcastle, se lesionaram e foram cortados. Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para a vaga no meio-campo, enquanto o lateral rubro-negro não terá substituto.

Vanderson, do Monaco, também deixou a lista após avaliação médica, sendo substituído por Vitinho, do Botafogo.

O corte mais recente foi o do atacante Matheus Cunha, do Manchester United, que deu lugar a Samuel Lino, do Flamengo, após sofrer uma lesão.

Provável escalação para o jogo contra o Chile

Alisson; Wesley, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Caio Henrique (ou Douglas Santos); Bruno Guimarães e Casemiro; Raphinha, Paquetá e Martinelli; João Pedro

Convocação do Brasil para os compromissos de setembro



Goleiros

Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians);

Defensores

Caio Henrique (Monaco), Vitinho (Botafogo), Wesley (Roma), Douglas Santos (Zenit),Alexsandro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG);

Meio-campistas

Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia), Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes

Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Samuel Lino (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit).

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Brasil x Chile – 4 de setembro, às 17h30 — Maracanã, Rio de Janeiro



Bolívia x Brasil – 9 de setembro, às 20h30 — El Alto



Amistosos Internacionais na Ásia

Coreia do Sul x Brasil – 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília) — Seul



Japão x Brasil – 14 de outubro, às 7h30 (horário de Brasília) — Tóquio

Ficha de jogo