Provável escalação do Brasil contra o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Seleção brasileira enfrenta o Chile já classificada, com Carlo Ancelotti testando novos nomes após cortes e mudanças na convocação.

Por João Victor Tavares Publicado em 01/09/2025 às 17:48
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, atento na área técnica
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, atento na área técnica - Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira terá um compromisso importante nesta semana, quando enfrentará o Chile em confronto válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Já classificado para o Mundial, Carlo Ancelotti terá a oportunidade de testar jogadores alternativos nesses próximos jogos, além de experimentar novas táticas e formações.

O técnico precisou fazer mudanças na convocação. Alex Sandro, do Flamengo, e Joelinton, do Newcastle, se lesionaram e foram cortados. Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para a vaga no meio-campo, enquanto o lateral rubro-negro não terá substituto.

Vanderson, do Monaco, também deixou a lista após avaliação médica, sendo substituído por Vitinho, do Botafogo.

O corte mais recente foi o do atacante Matheus Cunha, do Manchester United, que deu lugar a Samuel Lino, do Flamengo, após sofrer uma lesão.

Provável escalação para o jogo contra o Chile

Alisson; Wesley, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Caio Henrique (ou Douglas Santos); Bruno Guimarães e Casemiro; Raphinha, Paquetá e Martinelli; João Pedro

Convocação do Brasil para os compromissos de setembro

Goleiros

  • Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians);

Defensores

  • Caio Henrique (Monaco), Vitinho (Botafogo), Wesley (Roma), Douglas Santos (Zenit),Alexsandro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG);

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia), Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes

  • Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Samuel Lino (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit).

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • Brasil x Chile – 4 de setembro, às 17h30 — Maracanã, Rio de Janeiro
  • Bolívia x Brasil – 9 de setembro, às 20h30 — El Alto

Amistosos Internacionais na Ásia

  • Coreia do Sul x Brasil – 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília) — Seul
  • Japão x Brasil – 14 de outubro, às 7h30 (horário de Brasília) — Tóquio

Ficha de jogo

  • Data: 4 de setembro, quinta-feira
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Onde assistir: TV Globo, Ge TV no YouTube e SporTV 

