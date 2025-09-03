Ministro de Maduro acusa EUA de usar IA em vídeo sobre ataque a barco venezuelano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A publicação foi feita em um aplicativo de mensagens, nesta terça-feira; Ñáñez culpa o secretário de Estado dos Estados Unidos de mentir para Trump

O ministro das Comunicações e da Informação da Venezuela, Freddy Ñáñez, acusou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio de usar inteligência artificial (IA) em um vídeo publicado no X que mostra o suposto ataque dos EUA a um barco venezuelano que estaria carregando drogas.

Em uma publicação no Telegram, nesta terça-feira, 2, Ñáñez disse que "parece que Marco Rubio continua mentindo para seu presidente: depois de levá-lo a um beco sem saída, agora lhe oferece um vídeo de IA (assim comprovado) como "prova". Ele continua o texto citando elementos que sugerem que o vídeo publicado por Rubio teria sido gerado por IA.

Ataque a embarcação venezuelana

Rubio publicou no X nesta terça-feira um vídeo que mostra um ataque a uma embarcação venezuelana suspeita de transportar drogas no Mar do Caribe.

O secretário de Estado americano havia afirmado mais cedo no X que os EUA haviam conduzido um "ataque letal" contra uma embarcação que seria operada por uma organização considerada narcoterrorista. A organização não foi identificada e ele não deu detalhes sobre a ofensiva.

Detalhes sobre a ação militar americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o ataque nesta terça-feira em uma coletiva de imprensa na Casa Branca. Ele disse que forças americanas eliminaram no Mar do Caribe uma embarcação venezuelana que transportava drogas.

Trump também afirmou que 11 "narcoterroristas" morreram no ataque. A ofensiva ocorreu enquanto os traficantes do grupo Tren de Aragua se encontravam em águas internacionais, acrescentou o presidente americano na rede social Truth Social.

O ataque foi anunciado horas depois da divulgação das primeiras fotografias dos navios de guerra dos EUA no Caribe, próximo à Cidade do Panamá.

Reação da Venezuela

As embarcações foram mobilizadas pelo governo Trump como parte de uma ação contra o narcoterrorismo latino-americano. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, por sua vez, chamou o envio dos navios americanos de uma "ação criminosa, ilegal e imoral".

Desde o início do mandato, Trump decretou cartéis de drogas latino-americanos como grupos terrorista, o que possibilitou o uso de ativos militares contra esses grupos.

Presença militar dos EUA na região

A Marinha dos EUA tem dois contratorpedeiros Aegis com mísseis guiados - o USS Gravely e o USS Jason Dunham - no Caribe, bem como o contratorpedeiro USS Sampson e o cruzador USS Lake Erie nas águas da América Latina. Essa presença militar deve se expandir.

Os EUA não sinalizaram nenhuma incursão terrestre planejada com os milhares de militares mobilizados. Ainda assim, o regime Maduro respondeu enviando tropas ao longo de sua costa e fronteira com a Colômbia, bem como pedindo aos venezuelanos a se alistarem em uma milícia civil.

Na segunda-feira, dia 1º, o ditador venezuelano também afirmou que os canais de diálogo com EUA estão arruinados e disse estar pronto para a "luta armada" (Com agências internacionais).



