Guarani x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Bugre e Ponte se enfrentam no Dérbi Campineiro com classificação garantida para a 2ª fase da Série C e olho na vaga para a Série B.
Guarani e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (6), em jogo válido pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).
Como chegam as equipes?
O Bugre chega ao Dérbi Campineiro após garantir a classificação para a segunda fase da Série C, com empate na última rodada.
O time busca agora uma vaga na Série B, estando no Grupo C ao lado de Ponte Preta, Náutico e Brusque.
Já a Macaca chega com moral, garantindo a segunda fase antes do rival e terminando em 2º lugar do grupo, sem derrotas recentes para o Bugre, incluindo vitória no Paulistão e empate na primeira fase da Série C.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Guarani e Ponte Preta terá transmissão de BAND (canal aberto), DAZN (streaming) e SportyNet (canal fechado e youtube).
Ficha de jogo
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).
- Torneio: Série C do Campeonato Brasileiro
- Rodada: 1ª da segunda fase
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Guarani
Dalberson; Lucas Justen, Raphael, Alan Santos e Emerson Barbosa; Kelvi, Geovane e Diego Torres; Kauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Matheus Costa.
Ponte Preta
Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Sérgio Raphael e Kevyn; Luiz Felipe, Rodrigo Souza e Élvis; Toró, Matheus e Bruno Lopes. Técnico: Marcelo Fernandes.