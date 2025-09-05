fechar
Guarani x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bugre e Ponte se enfrentam no Dérbi Campineiro com classificação garantida para a 2ª fase da Série C e olho na vaga para a Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/09/2025 às 14:11
Imagem dos jogadores do Guarani
Imagem dos jogadores do Guarani - Raphael Silvestre/Guarani FC

Guarani e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (6), em jogo válido pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Como chegam as equipes?

O Bugre chega ao Dérbi Campineiro após garantir a classificação para a segunda fase da Série C, com empate na última rodada.

O time busca agora uma vaga na Série B, estando no Grupo C ao lado de Ponte Preta, Náutico e Brusque.

Já a Macaca chega com moral, garantindo a segunda fase antes do rival e terminando em 2º lugar do grupo, sem derrotas recentes para o Bugre, incluindo vitória no Paulistão e empate na primeira fase da Série C. 

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Guarani e Ponte Preta terá transmissão de BAND (canal aberto), DAZN (streaming) e SportyNet (canal fechado e youtube).

Ficha de jogo

  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).
  • Torneio: Série C do Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 1ª da segunda fase

Prováveis escalações

Guarani

Dalberson; Lucas Justen, Raphael, Alan Santos e Emerson Barbosa; Kelvi, Geovane e Diego Torres; Kauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Matheus Costa.

Ponte Preta

Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Sérgio Raphael e Kevyn; Luiz Felipe, Rodrigo Souza e Élvis; Toró, Matheus e Bruno Lopes. Técnico: Marcelo Fernandes.

