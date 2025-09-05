fechar
Serie C | Notícia

STJD decide pela não anulação de jogo do Guarani e Série C não será paralisada

STJD analisou que resultado do jogo Anápolis x Guarani não foi prejudicado pelo fato do time goiano ter jogador alguns minutos com 12 atletas

Por Thiago Wagner Publicado em 05/09/2025 às 11:31 | Atualizado em 05/09/2025 às 11:35
Imagem dos jogadores do Guarani
Imagem dos jogadores do Guarani - Raphael Silvestre/Guarani FC

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta sexta-feira (5) que o pedido de anulação do jogo Anápolis x Guarani, realizado na 1ª fase da Série C, não será anulado. O Bugre havia pedido anulação pelo fato de em um determinado momento do jogo o Anápolis ter estado com 12 atletas em campo.

Sendo assim, o resultado do jogo está mantido, que foi vitória do Anápolis por 2x0. Além disso, a Série C segue normalmente, sem paralisações, com o início do quadrangular do acesso ocorrendo neste fim de semana. O Náutico, um dos times classificados, joga no domingo (7), contra o Brusque, às 19h, no horário de Brasília.

Dessa maneira, o Guarani segue em sua classificação normal, em sexto e no grupo do Timbu. Outro time interessado, o CSA, que foi foi rebaixado, também segue na mesma, com a queda para a Série D confirmada.

O argumento do STJD é que apesar do erro de fato ter ocorrido, ele não interferiu no resultado da partida. O Anápolis não teria vencido porque teve 12 jogadores em alguns minutos do jogo.

Na votação, a auditora Mariana Barreiras foi pela não nulidade do jogo. Ela foi seguida pelos outros auditores do STJD.

