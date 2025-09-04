Náutico divulga primeira parcial de ingressos para os jogos do quadrangular da Série C
A expectativa é de público alto nos últimos jogos do Náutico na Série C, após uma excelente campanha na primeira fase da competição nacional.
Após a vitória sobre o Ituano, o Náutico lançou um pacote promocional de ingressos para os três jogos como mandante no Quadrangular Final da Série C.
Até o momento, foram vendidos mais de 12.000 ingressos, com uma média de 4.000 por partida, conforme divulgado pelo clube.
No total, 2 mil ingressos promocionais foram liberados pelo Náutico para cada setor: Hexa, Vermelho/Gazzaneo, Caldeirão e Cadeiras. A promoção é válida para sócios, que possuem desconto, e não-sócios.
- Setor Hexa: R$ 150 e R$ 75
- Setor Caldeirão: R$ 150 e R$ 75
- Setor Vermelho/Gazzaneo: R$ 200 e R$ 100
- Setor Cadeiras (mediante compra ou aluguel): R$ 200 e R$ 100
Confira os grupos do quadrangular
Grupo A
- Caxias
- Floresta
- Londrina
- São Bernardo
Grupo B
- Brusque
- Guarani
- Náutico
- Ponte Preta
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
- 1ª rodada – 07/09 (dom) às 19h: Brusque x Náutico – Augusto Bauer
- 2ª rodada – 13/09 (sáb) às 17h: Náutico x Guarani – Aflitos
- 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
- 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
- 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos