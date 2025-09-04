fechar
Náutico divulga primeira parcial de ingressos para os jogos do quadrangular da Série C

A expectativa é de público alto nos últimos jogos do Náutico na Série C, após uma excelente campanha na primeira fase da competição nacional.

Por João Victor Tavares Publicado em 04/09/2025 às 10:27
Náutico venceu o Caxias por 2 a 0, nos Aflitos, pela 13ª rodada da Série C.
Náutico venceu o Caxias por 2 a 0, nos Aflitos, pela 13ª rodada da Série C. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Após a vitória sobre o Ituano, o Náutico lançou um pacote promocional de ingressos para os três jogos como mandante no Quadrangular Final da Série C.

Até o momento, foram vendidos mais de 12.000 ingressos, com uma média de 4.000 por partida, conforme divulgado pelo clube.

No total, 2 mil ingressos promocionais foram liberados pelo Náutico para cada setor: Hexa, Vermelho/Gazzaneo, Caldeirão e Cadeiras. A promoção é válida para sócios, que possuem desconto, e não-sócios.

  • Setor Hexa: R$ 150 e R$ 75
  • Setor Caldeirão: R$ 150 e R$ 75
  • Setor Vermelho/Gazzaneo: R$ 200 e R$ 100
  • Setor Cadeiras (mediante compra ou aluguel): R$ 200 e R$ 100

Confira os grupos do quadrangular

Grupo A

  • Caxias
  • Floresta
  • Londrina
  • São Bernardo

Grupo B

  • Brusque
  • Guarani
  • Náutico
  • Ponte Preta

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C

  • 1ª rodada – 07/09 (dom) às 19h: Brusque x Náutico – Augusto Bauer
  • 2ª rodada – 13/09 (sáb) às 17h: Náutico x Guarani – Aflitos
  • 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
  • 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
  • 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
  • 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos

