Nautico | Notícia

Náutico terá logística modificada para o primeiro jogo do quadrangular contra o Brusque

O Timbu terá o seu primeiro desafio já neste fim de semana e só voltará a campo no próximo sábado, quando enfrentará o Guarani nos Aflitos.

Por João Victor Tavares Publicado em 04/09/2025 às 12:43
Treino no CT do Náutico realizado nesta quarta-feira
Treino no CT do Náutico realizado nesta quarta-feira - Gabriel Franca CNC

O Náutico adotará uma estratégia diferenciada para o restante do quadrangular final da Série C, que já será aplicada no primeiro confronto contra o Brusque, neste domingo (07), no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

O planejamento foi elaborado pelo gerente de futebol Bruno Melo e aprovado pelo técnico Hélio dos Anjos e sua comissão técnica, abrangendo os três jogos fora de casa do quadrangular, segundo informações divulgadas pelo GE.

Alterações na logística

A principal mudança envolve a ampliação da lista de relacionados. Normalmente, a delegação é composta por 32 integrantes, incluindo 20 atletas, com custos cobertos pela CBF.

Nesta fase final, o grupo será maior, com 38 pessoas, incluindo dois jogadores a mais e reforço na comissão técnica. As despesas adicionais serão custeadas pelo clube.

O elenco viajará 48 horas antes da partida. Após o treino da sexta-feira, a equipe segue para Florianópolis, onde treinará no CT do Avaí, que possui gramado sintético, assim como o Estádio Augusto Bauer, palco do duelo.

Após a atividade, a delegação seguirá de ônibus para Brusque, percorrendo pouco mais de 100 km em cerca de duas horas. O jogo de estreia do quadrangular está marcado para domingo, às 19h.

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C

  • 1ª rodada – 07/09 (dom) às 19h: Brusque x Náutico – Augusto Bauer
  • 2ª rodada – 13/09 (sáb) às 17h: Náutico x Guarani – Aflitos
  • 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
  • 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
  • 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
  • 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos

