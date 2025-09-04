Náutico terá logística modificada para o primeiro jogo do quadrangular contra o Brusque
O Timbu terá o seu primeiro desafio já neste fim de semana e só voltará a campo no próximo sábado, quando enfrentará o Guarani nos Aflitos.
O Náutico adotará uma estratégia diferenciada para o restante do quadrangular final da Série C, que já será aplicada no primeiro confronto contra o Brusque, neste domingo (07), no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.
O planejamento foi elaborado pelo gerente de futebol Bruno Melo e aprovado pelo técnico Hélio dos Anjos e sua comissão técnica, abrangendo os três jogos fora de casa do quadrangular, segundo informações divulgadas pelo GE.
Alterações na logística
A principal mudança envolve a ampliação da lista de relacionados. Normalmente, a delegação é composta por 32 integrantes, incluindo 20 atletas, com custos cobertos pela CBF.
Nesta fase final, o grupo será maior, com 38 pessoas, incluindo dois jogadores a mais e reforço na comissão técnica. As despesas adicionais serão custeadas pelo clube.
O elenco viajará 48 horas antes da partida. Após o treino da sexta-feira, a equipe segue para Florianópolis, onde treinará no CT do Avaí, que possui gramado sintético, assim como o Estádio Augusto Bauer, palco do duelo.
Após a atividade, a delegação seguirá de ônibus para Brusque, percorrendo pouco mais de 100 km em cerca de duas horas. O jogo de estreia do quadrangular está marcado para domingo, às 19h.
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
- 1ª rodada – 07/09 (dom) às 19h: Brusque x Náutico – Augusto Bauer
- 2ª rodada – 13/09 (sáb) às 17h: Náutico x Guarani – Aflitos
- 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
- 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
- 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos