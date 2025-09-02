STJD marca julgamento de impugnação de jogo na Série C e quadrangular pode ser adiado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Série C do Campeonato Brasileiro pode ser paralisada por conta de eventual impugnação de partida realizada na primeira fase da competição

Prestes a começar a fase de quadrangular, a Série C do Campeonato Brasileiro pode ser interrompida. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou julgamento sobre um pedido de impugnação envolvendo o jogo Anápolis x Guarani, realizada no dia 21 de julho, pela 13ª rodada.

A partida terminou 2x0 para o Anápolis. O jogo, contudo, de fato teve um momento em que o Anápolis ficou com 12 jogadores em campo. Diante disso, o Guarani alega que houve erro de direito e pede impugnação.

O STJD marcou para sexta-feira (5), a partir das 10h, horário de Brasília, o julgamento dessa ação. Se ela for aceite, a partida teria que ser remarcada, o que faria com que o início do quadrangular da Série C seja adiado. O quadrangular está marcado para começar neste fim de semana, nos dias 6 e 7 de setembro.

Detalhe que a realização dessa partida novamente pode mudar a Série C no que diz respeito ao quadrangular e até no rebaixamento. Se o Guarani vencer pode até ir para quarto, mudando a classificação geral e os grupos. No caso, poderia sair do grupo B, que tem o Náutico, por exemplo, e ir para o Grupo A.

Outro detalhe é que o Guarani vencendo faz com que o Anápolis caia de divisão, salvando o CSA, que foi rebaixado.

Não há uma certeza sobre a decisão do STJD e nem sobre o que ocorreria com a decisão favorável ao Guarani. Até lá, a programação da Série C segue a mesma, com os jogos do quadrangular marcados para este fim de semana normalmente. No caso, teremos Brusque x Náutico, no domingo (7), a partir das 19h.