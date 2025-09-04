Náutico: Hélio confirma pré-contrato de Marco Antônio com CRB e critica empresário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O treinador alvirrubro concedeu entrevista coletiva antes da viagem do Timbu para Santa Catarina, onde enfrenta o Brusque na fase final da Série C

Em entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos confirmou que o meia Marco Antônio assinou um pré-contrato com o CRB. Ele revelou que o próprio jogador admitiu o acerto em conversa particular. Questionado sobre a titularidade do atleta, Hélio deixou em aberto e não garantiu a permanência do meio-campista na equipe principal.

"Conversei da minha forma. Acho que precisamos pensar no Náutico. Não quero desgastar minha energia e nem a do clube neste momento em que temos tantas coisas boas. E a principal delas é o grupo. Se em algum momento, eu entender que o Marco deve jogar, ele vai jogar. Se achar que não deve, não joga. Porque temos sempre à disposição grandes atletas, e o Marco é, sem dúvida, um ótimo jogador", comentou o técnico.

Hélio dos Anjos ainda criticou a atuação do empresário de Marco Antônio em um momento decisivo do meia com o Náutico na temporada. Além disso, ele lembrou que o agente é o mesmo do atacante Gustavo Maia, ex-Náutico, que se envolveu em um imbróglio na saída do Timbu para o Sport após o fim de 2024.

"Eu dou o direito a todos os jogadores de procurarem o melhor para si. Estou no mundo do futebol e sei que ele envolve muitos interesses. Assim, como existem bons treinadores, também existem maus treinadores. Não falo apenas de técnica, mas da índole. Da mesma forma, há bons empresários e há empresários péssimos. Coincidentemente, o empresário do Marco Antônio, que recentemente assinou contrato, com todo direito, é o mesmo do Gustavo Maia", disse.

"Sempre digo ao jogador: o empresário vem aqui? O empresário se expõe? Ele enfrenta a cobrança do torcedor? Ele encara o questionamento da imprensa? Ele tem coragem de enfrentar o próprio treinador do seu atleta? Não. Faz tudo nos bastidores e acaba colocando o jogador em situações de cobrança inadequada. Tenho decisões a tomar", completou.

Foco no Náutico

Apesar da chateação com o assunto em um momento decisivo, o comandante alvirrubro deixou claro que o foco do Náutico no momento é o acesso à Série B. Hélio ainda não escondeu a confiança do sucesso do Timbu no Quadrangular Final, que a estreia acontece no próximo domingo (7), às 19h (de Brasília), contra o Brusque, em Santa Catarina.

"Preciso pensar no campeonato, no que precisamos conquistar, e nós vamos conquistar. Se o Marco permanecer aqui, será muito bom para ele e para o clube. Se sair, vida que segue, desejo felicidade para ele. O que questiono é a índole e a conduta de certos empresários. Não escondo isso. Sempre deixo claro: não tenho muito acordo com empresário de futebol, principalmente com empresário de meia-boca", destacou Hélio.

"Prefiro trabalhar com empresários de alto nível, aqueles que investem nos clubes e conseguem resultados realmente positivos em escala mundial. Já os de meia-boca, esses só trazem problemas", acrescentou.