fechar
Selecao brasileira | Notícia

Seleção Brasileira: Ancelotti escala Douglas Santos, ex-Náutico, na lateral esquerda contra Chile

O lateral-esquerdo terá a oportunidade de vestir a camisa verde e amarela, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, em jogo válido pelas Eliminatórias

Por Davi Saboya Publicado em 04/09/2025 às 20:50
Douglas Santos em treino da Seleção Brasileira na Granja Komary
Douglas Santos em treino da Seleção Brasileira na Granja Komary - Rafael Ribeiro/CBF

Cria da base do Náutico, o lateral-esquerdo Douglas Santos será titular no Brasil contra o Chile. A partida acontece nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Leia Também

O técnico Carlo Ancelotti escalou a Seleção Brasileira com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Gabriel Martinelli, Raphinha, Estêvão e João Pedro.

Para os dois últimos jogos das Eliminatórias, Ancelotti optou por realizar testes na Canarinho. Vale lembrar que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026.

Veja a escalação da Seleção Brasileira

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No próximo dia 9 de setembro, a Seleção Brasileira encara a Bolívia, fora de casa, fechando a participação nas Eliminatórias Sul-Americanas. Depois, antes da Copa, apenas amistosos.

Douglas Santos, cria da base do Náutico

Douglas Santos ganhou projeção no time profissional do Náutico na disputa da Série A de 2012. Depois, foi negociado com a Udinese, da Itália, e ainda passou pelo Atlético-MG, nos anos de 2014 a 2016. Aos 31 anos, ele atualmente defende o Zenit, da Rússia.Veja a escalação da Seleção Brasileira

Leia também

Quem é Helton Arruda, ex-goleiro da Seleção Brasileira que foi preso em Portugal
famosos

Quem é Helton Arruda, ex-goleiro da Seleção Brasileira que foi preso em Portugal
Classificação das Eliminatórias: Uruguai, Colômbia e Paraguai podem se classificar para a Copa do Mundo 2026 nesta terça (4)
Seleção Brasileira

Classificação das Eliminatórias: Uruguai, Colômbia e Paraguai podem se classificar para a Copa do Mundo 2026 nesta terça (4)

Compartilhe

Tags