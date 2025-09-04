Seleção Brasileira: Ancelotti escala Douglas Santos, ex-Náutico, na lateral esquerda contra Chile
O lateral-esquerdo terá a oportunidade de vestir a camisa verde e amarela, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, em jogo válido pelas Eliminatórias
Cria da base do Náutico, o lateral-esquerdo Douglas Santos será titular no Brasil contra o Chile. A partida acontece nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.
O técnico Carlo Ancelotti escalou a Seleção Brasileira com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Gabriel Martinelli, Raphinha, Estêvão e João Pedro.
Para os dois últimos jogos das Eliminatórias, Ancelotti optou por realizar testes na Canarinho. Vale lembrar que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026.
Veja a escalação da Seleção Brasileira
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No próximo dia 9 de setembro, a Seleção Brasileira encara a Bolívia, fora de casa, fechando a participação nas Eliminatórias Sul-Americanas. Depois, antes da Copa, apenas amistosos.
Douglas Santos, cria da base do Náutico
Douglas Santos ganhou projeção no time profissional do Náutico na disputa da Série A de 2012. Depois, foi negociado com a Udinese, da Itália, e ainda passou pelo Atlético-MG, nos anos de 2014 a 2016. Aos 31 anos, ele atualmente defende o Zenit, da Rússia.Veja a escalação da Seleção Brasileira