Seleção Brasileira: Ancelotti escala Douglas Santos, ex-Náutico, na lateral esquerda contra Chile

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O lateral-esquerdo terá a oportunidade de vestir a camisa verde e amarela, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, em jogo válido pelas Eliminatórias

Cria da base do Náutico, o lateral-esquerdo Douglas Santos será titular no Brasil contra o Chile. A partida acontece nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

O técnico Carlo Ancelotti escalou a Seleção Brasileira com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Gabriel Martinelli, Raphinha, Estêvão e João Pedro.

Para os dois últimos jogos das Eliminatórias, Ancelotti optou por realizar testes na Canarinho. Vale lembrar que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026.

Veja a escalação da Seleção Brasileira

No próximo dia 9 de setembro, a Seleção Brasileira encara a Bolívia, fora de casa, fechando a participação nas Eliminatórias Sul-Americanas. Depois, antes da Copa, apenas amistosos.

Douglas Santos, cria da base do Náutico

Douglas Santos ganhou projeção no time profissional do Náutico na disputa da Série A de 2012. Depois, foi negociado com a Udinese, da Itália, e ainda passou pelo Atlético-MG, nos anos de 2014 a 2016. Aos 31 anos, ele atualmente defende o Zenit, da Rússia.Veja a escalação da Seleção Brasileira