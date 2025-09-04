Quem é Helton Arruda, ex-goleiro da Seleção Brasileira que foi preso em Portugal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Helton Arruda, ex-goleiro da Seleção Brasileira, do Vasco e do Porto, foi preso em Portugal, nesta última quarta-feira (3).

O ex-atleta foi alvo de uma operação, e os agentes encontraram uma arma e munição em sua residência. Segundo informações do jornal Público, o objeto foi apreendido no quarto do dele. À polícia, ele alegou que pertencia a um amigo falecido, que esteve no estúdio de sua casa para gravar uma música.

Os investigadores revelaram, ainda, que a arma do ex-jogador da Seleção foi furtada em uma cidade localizada a 70 quilômetros da residência de Helton Arruda. Ele foi liberado e terá que se apresentar à Justiça periodicamente.

A ação da polícia foi causada pela denúncia de violência doméstica, feita por mulher com quem ele manteve um relacionamento extraconjugal por cerca de dez anos. A vítima contou que, durante um desentendimento entre os dois, Helton Arruda teria ido encontrá-la para buscar pertences, e encostou “um objeto que lhe pareceu ser uma arma de fogo” em sua cabeça.

Afinal, quem é Helton Arruda?

Helton Arruda nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e iniciou a carreira como jogador no Vasco da Gama, sendo, posteriormente, transferido para Portugal, onde defendeu a União de Leiria e o Porto. Aos 12 anos, ingressou na categoria juvenil do Vasco, onde seguiu até chegar à equipe profissional em 2000.

Com a Seleção Brasileira, defendeu em 1997, na categoria Sub-20, em 2000, no Sub-23, e entre 2006 e 2009, participou de quatro partidas, tendo sido convocado novamente para disputar os jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, mas não chegou a entrar em campo.

Em outubro de 2020, Helton Arruda sua aposentadoria definitiva, após assinar contrato com o União de Leiria, após 15 anos de sua primeira passagem.

