Celebridades | Notícia

Após flagra com Vini Jr, Virginia Fonseca detalha viagem na Espanha: "Me recuperar"

No próprio Instagram, a influenciadora Virginia Fonseca acabou detalhando os dias intensos que viveu na Espanha em uma viagem com amigos!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 04/09/2025 às 8:10
Virginia Fonseca exibe corpo perfeito durante passeio de barco em Marbella, na Espanha
Na última quarta-feira, 3 de setembro, Virginia Fonseca utilizou seu próprio Instagram para detalhar os dias intensos que viveu na Espanha em uma viagem com amigos.

Na ocasião, a influenciadora também foi flagrada com Vini Jr, em um barco.

"Chegamos em casa e agora é tomar um banho e arrumar para sair de novo. Ô meu Deus do céu, eu tô com sono", disse.

Segundo o portal Bnews, a ex-esposa de Zé Felipe declarou que precisará descansar quando retornar para o Brasil.

"Na hora que eu chegar, ô amor, eu vou precisar de tipo, pelo menos, dois dias para me recuperar. Não estou dormindo, pô", refletiu.

Até o momento da realização desta matéria, a influenciadora não comentou em que ela e Vini Jr. foram vistos durante um passeio de barco por Marbella, na Espanha.

