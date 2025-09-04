Após flagra com Vini Jr, Virginia Fonseca detalha viagem na Espanha: "Me recuperar"
No próprio Instagram, a influenciadora Virginia Fonseca acabou detalhando os dias intensos que viveu na Espanha em uma viagem com amigos!
Na última quarta-feira, 3 de setembro, Virginia Fonseca utilizou seu próprio Instagram para detalhar os dias intensos que viveu na Espanha em uma viagem com amigos.
Na ocasião, a influenciadora também foi flagrada com Vini Jr, em um barco.
"Chegamos em casa e agora é tomar um banho e arrumar para sair de novo. Ô meu Deus do céu, eu tô com sono", disse.
Segundo o portal Bnews, a ex-esposa de Zé Felipe declarou que precisará descansar quando retornar para o Brasil.
"Na hora que eu chegar, ô amor, eu vou precisar de tipo, pelo menos, dois dias para me recuperar. Não estou dormindo, pô", refletiu.
Até o momento da realização desta matéria, a influenciadora não comentou em que ela e Vini Jr. foram vistos durante um passeio de barco por Marbella, na Espanha.