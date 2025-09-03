Após rumores, Virginia e Vini Jr. são flagrados juntos na Espanha
Imagens divulgadas nesta quarta-feira (3) mostram a influenciadora e o jogador em passeio no país europeu, acompanhados de amigos!
Virginia Fonseca e Vinicius Jr. foram flagrados saindo de um iate de luxo na Espanha, nesta quarta-feira (3), em registros divulgados pelo portal Leo Dias. O momento aumentou ainda mais os rumores de um possível romance entre a influenciadora e o jogador do Real Madrid.
Durante o passeio, os dois estavam acompanhados de amigos. Mais cedo, Virginia compartilhou nos stories diversos registros ao lado de sua turma em alto-mar, enquanto Vinicius optou pela discrição e publicou apenas uma foto restrita à lista de “Melhores Amigos” do Instagram.
Um detalhe chamou atenção dos fãs: em ambos os registros, uma meia presa ao teto do barco aparece em destaque, reforçando a ideia de que eles estavam no mesmo local.
Viagem para a Europa
Virginia embarcou para Madri na madrugada de segunda-feira (1º), em um jatinho particular alugado com os amigos Lucas Guedez, Rafa Uccman, Duda Freire, Herbert Gomes (seu assessor pessoal) e o cabeleireiro Nikolas Miguel.
O avião contava com cama, banheiro e serviço de bordo. Antes da viagem, a empresária mostrou as malas personalizadas que preparou para cada amigo e escreveu:
“Play na eurotrip das bonecas! Boraaa, e que Deus nos acompanhe.”
Segundo ela, o grupo pretende conhecer diferentes cidades da Europa.
Rumores de romance
As especulações sobre Virginia e Vini Jr. não são recentes. A influenciadora esteve presente na festa de aniversário do jogador, no Rio de Janeiro, e chegou a confirmar a participação no evento durante o programa “Sabadou com Virginia”, do SBT.
Na época, a presença dela chamou atenção porque, no dia seguinte à festa, apareceu visivelmente indisposta em uma live de sua marca de cosméticos.
Vida pessoal após separação
Desde o término de seu casamento com Zé Felipe, em maio deste ano, Virginia continua no centro dos holofotes. O casal, que ficou junto por cinco anos, tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Já Zé Felipe também foi alvo de boatos, desta vez envolvendo a cantora Ana Castela. Apesar das especulações, ambos negaram qualquer romance e garantiram que a relação entre eles é apenas de amizade.