Após rumores, Virginia e Vini Jr. são flagrados juntos na Espanha

Virginia Fonseca e Vinicius Jr. foram flagrados saindo de um iate de luxo na Espanha, nesta quarta-feira (3), em registros divulgados pelo portal Leo Dias. O momento aumentou ainda mais os rumores de um possível romance entre a influenciadora e o jogador do Real Madrid.

Durante o passeio, os dois estavam acompanhados de amigos. Mais cedo, Virginia compartilhou nos stories diversos registros ao lado de sua turma em alto-mar, enquanto Vinicius optou pela discrição e publicou apenas uma foto restrita à lista de “Melhores Amigos” do Instagram.

Um detalhe chamou atenção dos fãs: em ambos os registros, uma meia presa ao teto do barco aparece em destaque, reforçando a ideia de que eles estavam no mesmo local.

Viagem para a Europa

Virginia embarcou para Madri na madrugada de segunda-feira (1º), em um jatinho particular alugado com os amigos Lucas Guedez, Rafa Uccman, Duda Freire, Herbert Gomes (seu assessor pessoal) e o cabeleireiro Nikolas Miguel.

O avião contava com cama, banheiro e serviço de bordo. Antes da viagem, a empresária mostrou as malas personalizadas que preparou para cada amigo e escreveu:

“Play na eurotrip das bonecas! Boraaa, e que Deus nos acompanhe.”

Segundo ela, o grupo pretende conhecer diferentes cidades da Europa.

Rumores de romance

As especulações sobre Virginia e Vini Jr. não são recentes. A influenciadora esteve presente na festa de aniversário do jogador, no Rio de Janeiro, e chegou a confirmar a participação no evento durante o programa “Sabadou com Virginia”, do SBT.

Na época, a presença dela chamou atenção porque, no dia seguinte à festa, apareceu visivelmente indisposta em uma live de sua marca de cosméticos.

Rumores de romance entre Vini Jr. e Virginia surgem nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Vida pessoal após separação

Desde o término de seu casamento com Zé Felipe, em maio deste ano, Virginia continua no centro dos holofotes. O casal, que ficou junto por cinco anos, tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Já Zé Felipe também foi alvo de boatos, desta vez envolvendo a cantora Ana Castela. Apesar das especulações, ambos negaram qualquer romance e garantiram que a relação entre eles é apenas de amizade.