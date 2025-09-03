Virginia Fonseca exibe corpo perfeito durante passeio de barco em Marbella, na Espanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou fotos de sua viagem pela Europa com amigos. Durante um passeio de barco em Marbella, na Espanha, a influenciadora escreveu: “Un día en Marbella”. As imagens mostram clima descontraído e momentos de lazer entre os companheiros.

A viagem conta com a presença do assessor Hebert, dos amigos Lucas Guedez e Rafa Uccmann, do maquiador Nikolas Miguel e da amiga Duda Freire. Apesar de rumores, Virginia tem mostrado apenas o grupo de amigos em suas redes sociais.

O mistério sobre a presença de Vini Jr. ganhou força com uma foto publicada pelo Portal Leo Dias. O jogador aparece em um barco com detalhes de fundo iguais aos stories de Virginia. Ele comentou a imagem: “Mini férias”, reforçando a suspeita de que estaria acompanhando a influenciadora.

A situação gerou especulações entre os fãs, que analisam cada detalhe das publicações para tentar confirmar o romance.

