Virginia Fonseca exibe corpo perfeito durante passeio de barco em Marbella, na Espanha
Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou fotos de sua viagem pela Europa com amigos. Durante um passeio de barco em Marbella, na Espanha, a influenciadora escreveu: “Un día en Marbella”. As imagens mostram clima descontraído e momentos de lazer entre os companheiros.
A viagem conta com a presença do assessor Hebert, dos amigos Lucas Guedez e Rafa Uccmann, do maquiador Nikolas Miguel e da amiga Duda Freire. Apesar de rumores, Virginia tem mostrado apenas o grupo de amigos em suas redes sociais.
O mistério sobre a presença de Vini Jr. ganhou força com uma foto publicada pelo Portal Leo Dias. O jogador aparece em um barco com detalhes de fundo iguais aos stories de Virginia. Ele comentou a imagem: “Mini férias”, reforçando a suspeita de que estaria acompanhando a influenciadora.
A situação gerou especulações entre os fãs, que analisam cada detalhe das publicações para tentar confirmar o romance.
