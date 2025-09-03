Quem será o novo centroavante da Seleção Brasileira? Confira a escalação completa
A Seleção Brasileira retorna nesta quinta-feira (04) para enfrentar o Chile, que já está fora da Copa, em jogo válido pelas Eliminatórias.
Na véspera do duelo contra o Chile, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira realizou, nesta quarta-feira, o último treino antes da partida decisiva.
Durante a atividade, o técnico Carlo Ancelotti esboçou a equipe titular que entrará em campo na penúltima rodada da competição.
A principal novidade ficou por conta de João Pedro, escolhido para comandar o ataque da equipe. O atacante terá a missão de ser a referência ofensiva, acompanhado por nomes como Raphinha, Estêvão e Martinelli no setor ofensivo.
"Ele é um jogador versátil, pode atuar tanto como camisa 10 quanto como centroavante. Para o jogo de amanhã, vai começar centralizado. Atrás dele ainda estou avaliando se será Estêvão ou Raphinha", declarou Ancelotti.
Veja a provável escalação da Seleção:
Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Estevão e João Pedro.
Ficha de jogo
- Data: 4 de setembro, quinta-feira
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Onde assistir: TV Globo, Ge TV no YouTube e SporTV
Tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026
- Argentina – 35 pontos
- Equador – 25 pontos
- Brasil – 25 pontos
- Uruguai – 24 pontos
- Colômbia – 20 pontos
- Paraguai – 17 pontos
- Bolívia – 13 pontos
- Venezuela – 12 pontos
- Chile – 9 pontos
- Peru – 7 pontos