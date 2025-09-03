fechar
Selecao brasileira | Notícia

Quem será o novo centroavante da Seleção Brasileira? Confira a escalação completa

A Seleção Brasileira retorna nesta quinta-feira (04) para enfrentar o Chile, que já está fora da Copa, em jogo válido pelas Eliminatórias.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/09/2025 às 15:55
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, atento na área técnica
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, atento na área técnica - Rafael Ribeiro/CBF

Na véspera do duelo contra o Chile, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira realizou, nesta quarta-feira, o último treino antes da partida decisiva.

Durante a atividade, o técnico Carlo Ancelotti esboçou a equipe titular que entrará em campo na penúltima rodada da competição.

A principal novidade ficou por conta de João Pedro, escolhido para comandar o ataque da equipe. O atacante terá a missão de ser a referência ofensiva, acompanhado por nomes como Raphinha, Estêvão e Martinelli no setor ofensivo.

"Ele é um jogador versátil, pode atuar tanto como camisa 10 quanto como centroavante. Para o jogo de amanhã, vai começar centralizado. Atrás dele ainda estou avaliando se será Estêvão ou Raphinha", declarou Ancelotti.

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Com ajustes na escalação, João Pedro deve ser novidade no ataque - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
 

Veja a provável escalação da Seleção:

Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Estevão e João Pedro.

Ficha de jogo

  • Data: 4 de setembro, quinta-feira
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Onde assistir: TV Globo, Ge TV no YouTube e SporTV 

Tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

  1. Argentina – 35 pontos
  2. Equador – 25 pontos
  3. Brasil – 25 pontos
  4. Uruguai – 24 pontos
  5. Colômbia – 20 pontos
  6. Paraguai – 17 pontos
  7. Bolívia – 13 pontos
  8. Venezuela – 12 pontos
  9. Chile – 9 pontos
  10. Peru – 7 pontos

