Quem será o novo centroavante da Seleção Brasileira? Confira a escalação completa

A Seleção Brasileira retorna nesta quinta-feira (04) para enfrentar o Chile, que já está fora da Copa, em jogo válido pelas Eliminatórias.

Na véspera do duelo contra o Chile, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira realizou, nesta quarta-feira, o último treino antes da partida decisiva.

Durante a atividade, o técnico Carlo Ancelotti esboçou a equipe titular que entrará em campo na penúltima rodada da competição.

A principal novidade ficou por conta de João Pedro, escolhido para comandar o ataque da equipe. O atacante terá a missão de ser a referência ofensiva, acompanhado por nomes como Raphinha, Estêvão e Martinelli no setor ofensivo.

"Ele é um jogador versátil, pode atuar tanto como camisa 10 quanto como centroavante. Para o jogo de amanhã, vai começar centralizado. Atrás dele ainda estou avaliando se será Estêvão ou Raphinha", declarou Ancelotti.

Com ajustes na escalação, João Pedro deve ser novidade no ataque - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja a provável escalação da Seleção:

Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Estevão e João Pedro.

Ficha de jogo

Data: 4 de setembro, quinta-feira

4 de setembro, quinta-feira Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Maracanã, no Rio de Janeiro Onde assistir: TV Globo, Ge TV no YouTube e SporTV

Tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026