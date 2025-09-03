Brasil x Chile: Quatro atacantes! Confira a escalação da Seleção Brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carlo Ancelotti define escalação que será utilizada na última partida da Seleção Brasileira em casa nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira se prepara para encarar o Chile, em duelo que será disputado nesta quinta-feira (04), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

O técnico Carlo Ancelotti já definiu a escalação que será utilizada no confronto, que marca a despedida da Amarelinha de sua casa em 2025, já que os próximos jogos da Seleção serão disputados fora do país.

O comandante italiano confirmou, em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (03), que o setor ofensivo da Amarelinha irá contar com quatro atacantes. A linha de ataque deve ser formada por Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

"Ontem eu testei quatro atacantes no treino. É a ideia, jogar sem mudar muito o que foi no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca equilíbrio e defenda bem", confirmou Ancelotti.

Escalação da Seleção Brasileira

No último treinamento da Amarelinha, primeira atividade a contar com a presença do grupo completo, Ancelotti esboçou a equipe que será utilizada para encarar os chilenos.

A principal novidade será a presença do lateral-esquerdo Douglas Santos, uma das grandes surpresas na convocação para a atual Data FIFA.

O Brasil deve entrar em campo com a seguinte escalação: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.

Além da Seleção Chilena, o Brasil também irá encarar a Bolívia nesta Data FIFA. O confronto será disputado na próxima terça-feira (09), às 20h30 (horário de Brasília), em El Alto.

A Amarelinha já está classificada para a Copa do Mundo e irá aproveitar as últimas rodadas das Eliminatórias para realizar testes.