Ainda sem todos os jogadores, Seleção Brasileira inicia prepara para últimos jogos das Eliminatórias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O técnico Carlo Ancelotti irá realizar vários testes no time verde e amarelo nos dois últimos jogos contra o Chile (casa) e Bolívia (fora)

A Seleção Brasileira Masculina de Futebol iniciou a preparação para o jogo contra o Chile, válido pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro treino ocorreu nesta segunda-feira (1), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

O técnico Carlo Ancelotti ainda não pôde contar com o grupo completo e a equipe foi reforçada por cinco jogadores das categorias de base de clubes cariocas.

Entre os jogadores que já se apresentaram e treinaram: Estêvão, Marquinhos, Bento, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Richarlison, Wesley, Alexsandro, João Pedro, Jean Lucas, Fabrício Bruno, Kaio Jorge, Andrey, Hugo Souza, Vitinho e Samuel Lino. Paquetá, Samuel Lino e Jean Lucas, que jogaram no domingo, fizeram apenas um treino regenerativo.

Ainda são esperados para se juntar ao elenco, ainda nesta segunda-feira: Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha, Gabriel Martinelli, Casemiro e Luiz Henrique.

Durante a atividade, os goleiros Bento e Hugo Souza foram submetidos a um treino intenso, enquanto os demais jogadores realizaram exercícios físicos e técnicos sob a orientação da comissão técnica.

A partida de quinta-feira, no Maracanã, pode ser a última da seleção em solo brasileiro antes da Copa do Mundo. Por isso, a expectativa é de casa cheia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já confirmou a venda de 45 mil ingressos, e a procura por bilhetes continua alta.

*Com informações da Agencia Estado