Selecao brasileira | Notícia

Ainda sem todos os jogadores, Seleção Brasileira inicia prepara para últimos jogos das Eliminatórias

O técnico Carlo Ancelotti irá realizar vários testes no time verde e amarelo nos dois últimos jogos contra o Chile (casa) e Bolívia (fora)

Por Davi Saboya Publicado em 01/09/2025 às 23:20
Imagem do treino da Seleção Brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti na Granja Komary
Imagem do treino da Seleção Brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti na Granja Komary - RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Seleção Brasileira Masculina de Futebol iniciou a preparação para o jogo contra o Chile, válido pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro treino ocorreu nesta segunda-feira (1), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

O técnico Carlo Ancelotti ainda não pôde contar com o grupo completo e a equipe foi reforçada por cinco jogadores das categorias de base de clubes cariocas.

Entre os jogadores que já se apresentaram e treinaram: Estêvão, Marquinhos, Bento, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Richarlison, Wesley, Alexsandro, João Pedro, Jean Lucas, Fabrício Bruno, Kaio Jorge, Andrey, Hugo Souza, Vitinho e Samuel Lino. Paquetá, Samuel Lino e Jean Lucas, que jogaram no domingo, fizeram apenas um treino regenerativo.

Ainda são esperados para se juntar ao elenco, ainda nesta segunda-feira: Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha, Gabriel Martinelli, Casemiro e Luiz Henrique.

Durante a atividade, os goleiros Bento e Hugo Souza foram submetidos a um treino intenso, enquanto os demais jogadores realizaram exercícios físicos e técnicos sob a orientação da comissão técnica.

A partida de quinta-feira, no Maracanã, pode ser a última da seleção em solo brasileiro antes da Copa do Mundo. Por isso, a expectativa é de casa cheia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já confirmou a venda de 45 mil ingressos, e a procura por bilhetes continua alta.

*Com informações da Agencia Estado

