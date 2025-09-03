Seleção Brasileira: Carlo Ancelotti justifica não-convocação de Neymar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Comandante italiano nega discussão com camisa 10 do Santos e detalha critério responsável pela exclusão do craque na convocação final

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (03), Carlo Ancelotti detalhou os motivos para a não-convocação de Neymar para as próximas partidas da Seleção Brasileira.

O comandante italiano afirmou que a decisão técnica para não incluir o atacante na lista foi tomada com base em critérios físicos e negou qualquer problema com o atleta.

A versão do treinador corrobora a opinião do camisa 10 do Santos, que havia afirmado que não havia sido chamado por decisão técnica.

Confira a declaração de Ancelotti

"É uma decisão técnica que se baseia sobre muitas coisas: o que o jogador está fazendo, o que já fez e o problema que tem tido. Quando falo do critério físico, é um critério que toda comissão considera muito importante. Disse em outra coletiva que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico.

O que olhando e avaliando a cada dia é sua condição física, mas não só dele, de todos que estão aqui. A verdade é que essa seleção tem muita concorrência. A equipe do Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo", declarou Ancelotti.

Anteriormente, Ancelotti havia dito que a ausência de Neymar ocorreu devido a um problema físico. O craque chegou a ser incluído na pré-lista de 55 nomes, mas foi deixado de fora da convocação final.

A Seleção Brasileira se prepara para encarar o Chile. O confronto será disputado nesta quinta-feira (04 de setembro), no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em seguida, a Amarelinha irá encarar a Bolívia, em confronto no dia 09 de setembro (terça-feira), no Estadio Municipal de El Alto, localizado acima do nível de altitude de La Paz.