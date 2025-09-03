fechar
Seleção Brasileira: Carlo Ancelotti justifica não-convocação de Neymar

Comandante italiano nega discussão com camisa 10 do Santos e detalha critério responsável pela exclusão do craque na convocação final

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/09/2025 às 12:21
Neymar tenta passe em jogo do Santos na Série A
Neymar tenta passe em jogo do Santos na Série A - Raul Baretta/Santos

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (03), Carlo Ancelotti detalhou os motivos para a não-convocação de Neymar para as próximas partidas da Seleção Brasileira.

O comandante italiano afirmou que a decisão técnica para não incluir o atacante na lista foi tomada com base em critérios físicos e negou qualquer problema com o atleta.

A versão do treinador corrobora a opinião do camisa 10 do Santos, que havia afirmado que não havia sido chamado por decisão técnica.

Confira a declaração de Ancelotti

"É uma decisão técnica que se baseia sobre muitas coisas: o que o jogador está fazendo, o que já fez e o problema que tem tido. Quando falo do critério físico, é um critério que toda comissão considera muito importante. Disse em outra coletiva que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico.

O que olhando e avaliando a cada dia é sua condição física, mas não só dele, de todos que estão aqui. A verdade é que essa seleção tem muita concorrência. A equipe do Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo", declarou Ancelotti.

Anteriormente, Ancelotti havia dito que a ausência de Neymar ocorreu devido a um problema físico. O craque chegou a ser incluído na pré-lista de 55 nomes, mas foi deixado de fora da convocação final.

A Seleção Brasileira se prepara para encarar o Chile. O confronto será disputado nesta quinta-feira (04 de setembro), no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em seguida, a Amarelinha irá encarar a Bolívia, em confronto no dia 09 de setembro (terça-feira), no Estadio Municipal de El Alto, localizado acima do nível de altitude de La Paz.

