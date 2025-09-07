fechar
Serie C | Notícia

Classificação da Série C: Veja a situação dos dois grupos da segunda fase

Fim da 1ª rodada da segunda fase termina com empates no Grupo A e vitórias fora de casa de Náutico e Ponte Preta no Grupo B; veja situação

Por Victor Peixoto Publicado em 07/09/2025 às 22:02
Samuel Otusanya, atacante do Náutico
Samuel Otusanya, atacante do Náutico - Gabriel França / Náutico

Chegou ao fim a 1ª rodada da segunda fase da Série C 2025!

No Grupo A, dois empates e todo mundo com 1 ponto. Já no Grupo B, Náutico Ponte Preta largaram na frente, ambos jogando fora de casa, respectivamente, contra Brusque e Guarani.

A próxima rodada, dos dois grupos, acontecem no próximo final de semana, com dois jogos no sábado (13) e outros dois no domingo (14), com um jogo de cada grupo em um dia.

Classificação da segunda fase da Série C 2025

  • Grupo A
Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG
Londrina 1 1 0 1 0 2 2 0
São Bernardo 1 1 0 1 0 2 2 0
Caxias 1 1 0 1 0 0 0 0
Floresta 1 1 0 1 0 0 0 0
  • Grupo B
Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG
Náutico 3 1 1 0 0 1 0 1
Ponte Preta 3 1 1 0 0 1 0 1
Brusque 0 1 0 0 1 0 1 -1
Guarani 0 1 0 0 1 0 1 -1

Jogos da segunda rodada

Sábado (13/09)

  • 17h - Náutico x Guarani 
  • 19h30 - Caxias x São Bernardo

Domingo (14/09)

  • 16h30 - Floresta x São Bernardo
  • 19h - Ponte Preta x Brusque

