Classificação da Série C: Veja a situação dos dois grupos da segunda fase
Fim da 1ª rodada da segunda fase termina com empates no Grupo A e vitórias fora de casa de Náutico e Ponte Preta no Grupo B; veja situação
Chegou ao fim a 1ª rodada da segunda fase da Série C 2025!
No Grupo A, dois empates e todo mundo com 1 ponto. Já no Grupo B, Náutico e Ponte Preta largaram na frente, ambos jogando fora de casa, respectivamente, contra Brusque e Guarani.
A próxima rodada, dos dois grupos, acontecem no próximo final de semana, com dois jogos no sábado (13) e outros dois no domingo (14), com um jogo de cada grupo em um dia.
Classificação da segunda fase da Série C 2025
- Grupo A
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Londrina
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|2º
|São Bernardo
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|3º
|Caxias
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|4º
|Floresta
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
- Grupo B
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Náutico
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|2º
|Ponte Preta
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3º
|Brusque
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|4º
|Guarani
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
Jogos da segunda rodada
Sábado (13/09)
- 17h - Náutico x Guarani
- 19h30 - Caxias x São Bernardo
Domingo (14/09)
- 16h30 - Floresta x São Bernardo
- 19h - Ponte Preta x Brusque