Classificação da Série C: Veja a situação dos dois grupos da segunda fase

Fim da 1ª rodada da segunda fase termina com empates no Grupo A e vitórias fora de casa de Náutico e Ponte Preta no Grupo B; veja situação

Chegou ao fim a 1ª rodada da segunda fase da Série C 2025!

No Grupo A, dois empates e todo mundo com 1 ponto. Já no Grupo B, Náutico e Ponte Preta largaram na frente, ambos jogando fora de casa, respectivamente, contra Brusque e Guarani.

A próxima rodada, dos dois grupos, acontecem no próximo final de semana, com dois jogos no sábado (13) e outros dois no domingo (14), com um jogo de cada grupo em um dia.

Classificação da segunda fase da Série C 2025

Grupo A

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Londrina 1 1 0 1 0 2 2 0 2º São Bernardo 1 1 0 1 0 2 2 0 3º Caxias 1 1 0 1 0 0 0 0 4º Floresta 1 1 0 1 0 0 0 0

Grupo B

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Náutico 3 1 1 0 0 1 0 1 2º Ponte Preta 3 1 1 0 0 1 0 1 3º Brusque 0 1 0 0 1 0 1 -1 4º Guarani 0 1 0 0 1 0 1 -1

Jogos da segunda rodada

Sábado (13/09)

17h - Náutico x Guarani

19h30 - Caxias x São Bernardo

Domingo (14/09)