Sport "lidera" ranking e é quem mais vezes foi lanterna do Brasileirão após 22 rodadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leão da Ilha está na lanterna da competição desde a terceira rodada e realiza uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro

Em meio à sua péssima campanha no Campeonato Brasileiro, o Sport atingiu uma nova marca negativa na história da competição.

A equipe pernambucana tornou-se o clube que permaneceu mais rodadas na lanterna após 22 jogos disputados.

O Leão da Ilha está na lanterna do Brasileirão de maneira ininterrupta desde a terceira rodada. Portanto, o time permanece na última colocação da competição há 19 partidas.

Desde o início do formato em pontos corridos, em 2003, nenhum clube permaneceu na lanterna do Campeonato Brasileiro por tantos jogos.

Anteriormente, esse recorde era ocupado por Náutico, em 2013, e Goiás, em 2020. Nas ocasiões, os dois clubes permaneceram na lanterna por 17 rodadas.

A situação do Sport torna-se ainda mais difícil pelo fato do clube pernambucano possuir cinco pontos a menos em relação ao vice-lanterna Fortaleza.

Portanto, ao término da próxima rodada, o time pernambucano será o lanterna do Brasileirão independente de seu resultado e de seus concorrentes diretos.

Em sua próxima partida, o Sport irá encarar o RB Bragantino, em Bragança Paulista. O confronto será disputado no dia 14 de setembro (domingo), às 11h00 (Horário de Brasília).

Pior campanha da era dos pontos corridos

O Sport também corre riscos de se tornar a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.

Com 10 pontos, o clube precisa somar, ao menos, seis pontos, para ultrapassar a campanha da Chapecoense de 2021, que somou 15 pontos ao longo da competição.

Na ocasião, a Chape conquistou apenas uma vitória ao longo das 38 rodadas, fato repetido, até o momento, pelo Leão da Ilha.