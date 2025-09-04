fechar
Sport | Notícia

Sport "lidera" ranking e é quem mais vezes foi lanterna do Brasileirão após 22 rodadas

Leão da Ilha está na lanterna da competição desde a terceira rodada e realiza uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/09/2025 às 14:36
Imagem do time titular do Sport no jogo contra o Vasco
Imagem do time titular do Sport no jogo contra o Vasco - Paulo Paiva/Sport

Em meio à sua péssima campanha no Campeonato Brasileiro, o Sport atingiu uma nova marca negativa na história da competição.

A equipe pernambucana tornou-se o clube que permaneceu mais rodadas na lanterna após 22 jogos disputados.

O Leão da Ilha está na lanterna do Brasileirão de maneira ininterrupta desde a terceira rodada. Portanto, o time permanece na última colocação da competição há 19 partidas.

Desde o início do formato em pontos corridos, em 2003, nenhum clube permaneceu na lanterna do Campeonato Brasileiro por tantos jogos.

Anteriormente, esse recorde era ocupado por Náutico, em 2013, e Goiás, em 2020. Nas ocasiões, os dois clubes permaneceram na lanterna por 17 rodadas.

A situação do Sport torna-se ainda mais difícil pelo fato do clube pernambucano possuir cinco pontos a menos em relação ao vice-lanterna Fortaleza.

Portanto, ao término da próxima rodada, o time pernambucano será o lanterna do Brasileirão independente de seu resultado e de seus concorrentes diretos.

Em sua próxima partida, o Sport irá encarar o RB Bragantino, em Bragança Paulista. O confronto será disputado no dia 14 de setembro (domingo), às 11h00 (Horário de Brasília).

Pior campanha da era dos pontos corridos

O Sport também corre riscos de se tornar a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.

Com 10 pontos, o clube precisa somar, ao menos, seis pontos, para ultrapassar a campanha da Chapecoense de 2021, que somou 15 pontos ao longo da competição.

Na ocasião, a Chape conquistou apenas uma vitória ao longo das 38 rodadas, fato repetido, até o momento, pelo Leão da Ilha.

