Sport "lidera" ranking e é quem mais vezes foi lanterna do Brasileirão após 22 rodadas
Leão da Ilha está na lanterna da competição desde a terceira rodada e realiza uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro
Em meio à sua péssima campanha no Campeonato Brasileiro, o Sport atingiu uma nova marca negativa na história da competição.
A equipe pernambucana tornou-se o clube que permaneceu mais rodadas na lanterna após 22 jogos disputados.
O Leão da Ilha está na lanterna do Brasileirão de maneira ininterrupta desde a terceira rodada. Portanto, o time permanece na última colocação da competição há 19 partidas.
Desde o início do formato em pontos corridos, em 2003, nenhum clube permaneceu na lanterna do Campeonato Brasileiro por tantos jogos.
Anteriormente, esse recorde era ocupado por Náutico, em 2013, e Goiás, em 2020. Nas ocasiões, os dois clubes permaneceram na lanterna por 17 rodadas.
A situação do Sport torna-se ainda mais difícil pelo fato do clube pernambucano possuir cinco pontos a menos em relação ao vice-lanterna Fortaleza.
Portanto, ao término da próxima rodada, o time pernambucano será o lanterna do Brasileirão independente de seu resultado e de seus concorrentes diretos.
Em sua próxima partida, o Sport irá encarar o RB Bragantino, em Bragança Paulista. O confronto será disputado no dia 14 de setembro (domingo), às 11h00 (Horário de Brasília).
Pior campanha da era dos pontos corridos
O Sport também corre riscos de se tornar a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.
Com 10 pontos, o clube precisa somar, ao menos, seis pontos, para ultrapassar a campanha da Chapecoense de 2021, que somou 15 pontos ao longo da competição.
Na ocasião, a Chape conquistou apenas uma vitória ao longo das 38 rodadas, fato repetido, até o momento, pelo Leão da Ilha.