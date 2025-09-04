Ge TV entra no ar para tentar desbancar CazéTV: novo canal reúne talentos como Jorge Iggor e Mariana Spinelli

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O objetivo é fazer um trabalho diferente do tradicional e já conhecido em outros veículos do Grupo Globo. E com total liberdade até

Quem acompanha o movimento do mercado, certamente percebeu um estranho incômodo da Globo com a CazéTV durante a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Em recados diretos, sem escala, diversos relatórios foram distribuídos, divulgando as tantas milhões de pessoas alcançadas por TV aberta e Sportv, em comparação ao “streaming concorrente”, que se caracteriza ou desde sempre adotou um outro estilo de transmissão.

Mas nada que impedisse colocar em prática ou pudesse frear a elaboração de um projeto semelhante, que veio a receber o nome de GE TV, também para disputas no YouTube.

O resultado poderá ser conferido a partir desta quinta-feira, quando entra no ar o novo canal de entretenimento esportivo, apostando em nomes como Fred Bruno, Jorge Iggor e Mariana Spinelli.

O objetivo é fazer um trabalho diferente do tradicional e já conhecido em outros veículos do Grupo Globo. E com total liberdade até.

Agora, independentemente do ambiente digital permitir testar novos formatos e aceitar uma maior livre-arbítrio, tem que deixar a naturalidade tomar conta. Não precisa essa de forçar “palavrões”. Pra quê?!

A necessidade é zero. Ainda mais para uma companhia que construiu sua história em cima de um certo “padrão de qualidade”.

TV Tudo

Olha o mercado

Quando se fala de um mercado inquietado, é porque não sobram razões para isso e já vem de algum tempo.

Veja só: antes mesmo do Mundial de Clubes, a Cazé foi que foi pra cima de alguns contratados da Globo.

Nome e sobrenome

Entre os nomes visados pela Cazé, Gustavo Villani, Vinícius Rodrigues e Paulo Nunes estavam entre os principais.

Todos foram sondados, mas preferiram continuar onde estavam.

Contra-ataque

Após o Mundial, foi a vez da Globo, via GE, promover a operação inversa.

Houve a tentativa de repatriar Fernanda Gentil e contratar o narrador Luís Freitas, um dos destaques da nova geração. Também não deu em nada.

E agora?

Na Record, nada oficial ainda, mas já existem especulações não só em torno da saída de Ticiane Pinheiro, dada como certa, como em torno de quem poderá substitui-la no “Hoje em Dia”.

Tudo no palpitômetro, claro. Keila Jimenez, jornalista, e que já está na equipe do programa, é uma candidata natural.

Sabe ele?

Richard Vâun é um holandês que Silvio Santos descobriu e durante muitos anos trabalhou em sua equipe de apoio.

Agora, fora dela, neste sábado, ele vai estrear na TV do Ratinho, ao lado da Aninha, com o “Giro da Massa”. Entretenimento na veia.

Sabe ela?

Patrícia Costa, depois da Record, agora na Jovem Pan, também estreia neste sábado um programa especial sobre o COP 30.

Serão 15 minutos no “Jornal da Manhã”, extraídos do conteúdo do YouTube. Ela também estará em Belém para a conferência em novembro.

Imagem de Patrícia Costa - créditos: Divulgação JP/Simone Arruda

Sentido inverso

A internet se pautar na TV, normal, mas o inverso não sei se é uma boa novidade.

Ontem, no “Mais Você” , falou-se da disputa em estacionar carrinho de supermercado. Assunto desinteressante e sem novidade nenhuma.

Estava na cara

Até assino embaixo se alguém desejar: “Globo Repórter” não será o único trabalho do William Bonner na Globo, após sua saída do “JN”.

Em se tratando de vídeo, pode apostar, que vem mais coisa. Algumas pesquisas irão indicar o melhor caminho.

Tem esse papo

No SBT, claro, não há uma confirmação oficial a respeito, mas nos interiores se dá como muito possível um novo programa do Geraldo Luís para as tardes de sábado. E que vai gravar piloto.

Bem nos moldes do que ele tinha na Record.

Anote aí

O Upfront da Globo, no Auditório do Ibirapuera em São Paulo, em 13 de outubro, vai mobilizar o seu quadro de talentos e antecipar novidades de 2026.

Entre os destaques, lançamento de “Três Graças” e a volta da Fórmula 1.

Amaury Lorenzo, o Gilmar de "Três Graças" - Globo/ Estevam Avellar

Bate – Rebate

Sabrina Sato está em meio a uma agenda das mais movimentadas...

...Ela grava, atualmente, o "Sua Maravilhosa", sobre mulheres inspiradoras, produzido pela Endemol Shine para o GNT...

... Tem, ainda, um reality de moda, a segunda temporada do “Minha Mãe com seu Pai” e emenda no Carnaval da Sabrina.

A Globo confirma a presença do GE TV também no TikTok...

... E não somente lá. Outras parcerias estão a caminho.

A Jovem Pan News fechou agosto com resultados expressivos de audiência, na briga entre os canais de notícias da TV paga...

... Segundo o Kantar Ibope Media, a Pan retomou a vice-liderança, impulsionada por um crescimento ao longo dos últimos quatro meses.

A Record renovou com o Lucas Selfie para a nova temporada de “A Fazenda”...

... Ele vai continuar à frente da “Cabine de Descompressão”.

Na paralela de “Três Graças”, em sua volta à Globo, André Mattos está trabalhando em um projeto sobre “Rei Lear”, de William Shakespeare.

C´est fini

É preciso dizer: a definição de Cesar Tralli para substituir William Bonner no “JN” era uma bola cantada, sem surpresas ou segredos.

Além dos diretamente envolvidos, todos já tinham essa certeza, entre outras coisas, pela qualidade e trabalho do escolhido. O anúncio foi só um detalhe. Ou questão de tempo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!