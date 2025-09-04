Primeiro edifício-árvore brasileiro recebe prêmio internacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cobertura dos principais fatos de Pernambuco nos temas de sociedade, política, eventos e entretenimento com a análise de João Alberto

O edifício Auris Residenze fica em Balneário Camboriú e foi reconhecido nos Estados Unidos com menção honrosa no International Architecture Awards 2025, um dos prêmios mais importantes da arquitetura mundial. Assinado pelo arquiteto italiano Marco Casamonti, adota o conceito de “arquitetura viva”, que une natureza, sustentabilidade e bem-estar dos moradores. O projeto inclui ar puro e renovável, água filtrada, reaproveitamento de águas pluviais, jardins suspensos e design inspirado em árvores.



EMPRESÁRIA

Bia Guirão é a convidada para palestrar e ser mentora na imersão “Sucesso nos Negócios”. Falará da carreira de advogada bancária, até a consolidação dos 10 anos da sua marca.

CRIAÇÃO

Pauluca Moura revela, em entrevista, a situação desesperadora que viveu: após intoxicação por capim contaminado, precisou socorrer 28 cavalos, mas infelizmente perdeu 7 deles, no Haras Mourão.

TRICOLOR

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, recebeu políticos do nosso estado em jogo da cobra coral: João Paulo Costa, Augusto Coutinho, Rodrigo Coutinho e Cicero Morais.

NA ESTRADA

Depois de fazer excelente trabalho na superintendência da Sudene, Danilo Cabral volta com força total à política. Tem circulado por vários municípios do estado, fortalecendo sua candidatura a deputado federal em 2026.

EM BRASÍLIA

O jornalista José Matheus Santos, da Folha de S. Paulo, brilha na cobertura da política nacional, diretamente em Brasília, após anos com o foco no nosso estado e região.

ANIMAÇÃO

O Ohra Sushi, no complexo da Recife Marina, está com projeto que acontece em dias de quinta-feira, como hoje. As noites do restaurante serão embaladas por DJ´s e convidados.

DOSE TRIPLA

O show “Tempo Rei”, que marca a despedida de Gilberto Gil nos palcos, terá três apresentações no Classic Hall: 21, 22 e 28 de novembro. Neste período, vai ganhar homenagem de José Paulo Cavalcanti Filho, seu colega na Academia Brasileira de Letras.

NOVO DJ

Iván Duque, que foi presidente da Colômbia entre 2018 e 2022, tem aparecido em vários vídeos mixando canções como um DJ e até animando festas das quais participa. Na nova empreitada, tem usado o nome DJ Duq.

GASTRÔ

O Recife Burger Gourmet By Restaurant Week, pilotado na cidade por Leo Barbosa, anuncia a sexta edição do evento. Tem início amanhã e vai até o dia 05 de outubro.

M O V I M E N T O

BOM DIA: ”A política brasileira está mergulhada na mediocridade de tentar ser o menos ruim em cada eleição.” Igor Maciel



O FESTIVAL da Comida Ogra, que serve pratos com porções generosas, vai até o dia 12 de outubro.



ARNALDO Xavier organiza programação que vai marcar, em 2026, os 30 anos da sua confecção “Rota do Mar”, de Santa Cruz do Capibaribe.



HELENA Martins atuando como presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco.

CLEBER Lima lança nova coleção em desfile especial, durante a programação do TRAMA Moda Pernambuco.

QUEM foi muito celebrada ontem, quando completou nova idade, foi Maria Eduarda, filha de Amanda e Fausto Campos. Chegou aos seus 13 anos.

LULA da Fonte foi muito prestigiado na câmara municipal do Recife, onde recebeu a medalha José Mariano.

A MÚSICA erudita será celebrada hoje, no Teatro Luiz Mendonça Filho, com a Orquestra Sinfônica de Pernambuco.

AS BOLSAS saco ou hobo, principalmente em formato de meia lua, são o modelo do momento.

ANIVERSÁRIOS

Amélia Loyo, Anísio Brasileiro, Antônio Moreira, Armindo Moura Neto, Celso Henrique Amorim, Cici Magalhães, Fabiano Antunes, Fernanda Dias, Keila Porto, Leidson Farias, Maurício Lacerda, Michelle Câmara, Paulo Marenga, Rosália Rangel e Rose Bosch.

