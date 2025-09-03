Teleton do SBT vai ter a apresentadora Eliana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Rede Globo autorizou a participação de Eliana no Teleton. Ela participará da abertura da maratona beneficente, promovida pelo SBT em parceria com a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ela, que é madrinha da instituição, comandará a abertura do evento, dia 7 de novembro.

Lúcia Santos e Denise Mattar, durante Rotas SP-Arte - divulgação

AGRINORDESTE

Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco, comanda amanhã a abertura da 32ª edição da “Agrinordeste”, que vai reunir 300 estandes no Centro de Convenções de Pernambuco. Evento vai até domingo.

Alvarito e Adriana Ferreira da Costa, casal de muito prestígio na nossa cidade - Sheila Wanderley

NOVIDADE

O Hotel Sonata de Fortaleza lança uma novidade: a possibilidade do cliente utilizar seu próprio celular para abrir a porta do apartamento, eliminando a necessidade de chave física ou cartão magnético.

Felipe e Marta Lundgren, em evento no final de semana - Sheila Wanderley

H&M

Visitar a primeira loja brasileira da rede “H&M, no shopping Iguatemi, virou programa obrigatório para quem vai a São Paulo, especialmente ás mulheres, em busca de peças exclusivas, com bom preço.



ZAP

Tabata Amaral, nova diretora de comunicação do PSB nacional, tem como primeira meta criar um canal de WhatsApp com os 500 mil filiados da legenda. Pretende renovar os canais digitais do PSB, apresentando uma alternativa de esquerda à liderança que a direita mantém neste campo.

MILIONÁRIO

Lamine Yamal, uma das maiores revelações do futebol mundial, com apenas 18 anos, renovou o contrato com o Barcelona até 2031, com um salário mensal de R$ 16 milhões. Isto sem falar de ganhos igualmente milionários com propaganda.

TURISMO

Marcelo Freixo esteve em Fernando de Noronha para o lançamento da nova OTA (Online Travel Agency) territorial, plataforma que conecta visitantes a hospedagens, passeios e experiências no arquipélago. O evento reuniu autoridades, empresários e entidades parceiras, faz parte de estratégia de posicionar Noronha destino inovador e sustentável.

LUXO

As fashionistas Juliana Nunes e Gabi Carvalho inauguraram uma pop up da ‘’Vende, amiga!’’, uma secondhand de peças de luxo, na Bia Guirão Store, mas é por tempo limitado, inclusive as peças, já que são de grife e em versões únicas.

DE VOLTA

José Urbano e Priscila de Melo retornam ao Brasil após uma temporada na Espanha e na França, onde aproveitaram mini férias e acompanharam o filho mais velho no início de seu intercâmbio.

CINEMA

O filme “Frankestein”, dirigido por Guillermo Del Toro, que já ganhou o Oscar de Melhor Direção em 2018, estreou no Festival de Veneza e foi ovacionado com 14 minutos de aplausos. Os atores do filme ficaram emocionados.

WHATSAPP

O Whatsapp emitiu um alerta importante para usuários, principalmente de Iphones, atualizarem o aplicativo, isso porque identificaram um ataque cibernético quase imperceptível e imediatamente ajustaram as funções de segurança da plataforma.

PARABÉNS

Henrique Lorena e Ana Luisa Sultanum anunciaram gravidez. Esperam o primeiro herdeiro.

MODA

O mundo da moda global ganha novo capítulo: Chloe Malle foi anunciada a nova diretora de conteúdo da Vogue. Nomeação foi anunciada por Anna Wintour, que exerceu a função por 37 anos. “A moda é a arte de abraçar a mudança, mas algumas transformações tocam mais fundo o coração do que outras. Ao escolher alguém para liderar a Vogue americana, pude concentrar minha atenção no crescimento global da marca, em suas publicações e eventos como o Met Gala e o Vogue World.’’, declarou Wintour.