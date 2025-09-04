As motos dominam no trânsito brasileiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cobertura dos principais fatos de Pernambuco nos temas de sociedade, política, eventos e entretenimento com a análise de João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

Circulam no Brasil atualmente 35 milhões de motos, 42% da frota de veículos. O país é o sexto maior produtor do mundo, produzindo 1,8 milhão de motocicletas por ano. E no país existem 40 milhões de pessoas aptas a dirigi-las, sem falar num número incalculável que usa moto sem carteira de habilitação.

RETORNO

O cantor Rogério Flausino fez show essa semana no Teatro no RioMar e relatou nos bastidores que fazia mais de nove anos que tinha se apresentado no local e cultivava um carinho pelo Teatro. Além disso, reforçou a felicidade de retornar cantando com seu irmão, Wilson Sideral.

RESTAURANTES

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Abreu e Lima, reuniu empresários ontem para o lançamento da segunda edição do “Jaboatão Sabor e Arte” para dar consultorias e impulsionar bares e restaurantes da cidade.

PET

A primeira edição da Vogue Pet, mais conhecida como Dogue no Brasil, foi lançada ontem e teve a capa estrelada pela Gisele Pinscher, cachorrinha da cantora Luisa Sonza, que inclusive estrelou um de seus clipes.

REMÉDIOS

A rede de farmácias Pague Menos tem sede em Fortaleza, 1.650 lojas em todos os estados do país, 26 mil funcionários e faturamento anual de R$ 14 bilhões.

COPA

São impressionantes os números da Copa do Mundo de 2026, que vai ser realizada no México, Estados Unidos e Canadá. Terá 48 seleções participantes, 104 partidas em 16 cidades diferentes.

ANGELS

O Victoria’s Secret Fashion Show está aos poucos soltando os detalhes da sua apresentação deste ano. Ontem, confirmaram cinco modelos que vão desfilar: a brasileira Adriana Lima, além de Alex Consoni, Anok Yai, Yumi Nu, Lily Adridge e Joan Smalls.

BOLA DE OURO

A cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro 2025 acontecerá no dia 22, no “Théâtre du Châtelet”, em Paris. Com pouquíssimas chances de ganhar a categoria “Clube do Ano”, o Botafogo disputa com Barcelona, Chelsea, Liverpool e Paris Saint Germain.

RISCO

Muitos espectadores vêm reclamando sobre a celeridade e falta de contexto para interligar os fatos no roteiro de adaptação de Manuela Dias para Vale Tudo. Um risco para uma novela que estava sendo celebrada no início.

VISTORIA

O presidente da Abrasel, Tony Sousa, e o chef André Saburó se encontraram ontem com engenheiros do Terraço Gourmet para acompanhar a evolução da obra do espaço gastronômico.

NO BRASIL

Segundo Léo Dias, Taylor Swift pode vir para o Brasil nos próximos dias para acompanhar seu noivo Travis Kelce em partida da NFL, em São Paulo. Além disso, a fonte afirmou que estaria sendo feito um mega esquema para recebê-la com segurança.

ESTAÇÃO

A estação do BRT em frente ao Centro de Convenções, que deveria estar pronta em 2014, continua fechada e vandalizada, sem qualquer previsão para ser concluída.

LÍNGUA

O português é a língua oficial de oito países: Brasil, Portugal, São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor Leste. É a quinta mais falada do mundo, atrás apenas do mandarim, inglês, espanhol e hindu.