As motos dominam no trânsito brasileiro
Circulam no Brasil atualmente 35 milhões de motos, 42% da frota de veículos. O país é o sexto maior produtor do mundo, produzindo 1,8 milhão de motocicletas por ano. E no país existem 40 milhões de pessoas aptas a dirigi-las, sem falar num número incalculável que usa moto sem carteira de habilitação.
RETORNO
O cantor Rogério Flausino fez show essa semana no Teatro no RioMar e relatou nos bastidores que fazia mais de nove anos que tinha se apresentado no local e cultivava um carinho pelo Teatro. Além disso, reforçou a felicidade de retornar cantando com seu irmão, Wilson Sideral.
RESTAURANTES
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Abreu e Lima, reuniu empresários ontem para o lançamento da segunda edição do “Jaboatão Sabor e Arte” para dar consultorias e impulsionar bares e restaurantes da cidade.
PET
A primeira edição da Vogue Pet, mais conhecida como Dogue no Brasil, foi lançada ontem e teve a capa estrelada pela Gisele Pinscher, cachorrinha da cantora Luisa Sonza, que inclusive estrelou um de seus clipes.
REMÉDIOS
A rede de farmácias Pague Menos tem sede em Fortaleza, 1.650 lojas em todos os estados do país, 26 mil funcionários e faturamento anual de R$ 14 bilhões.
COPA
São impressionantes os números da Copa do Mundo de 2026, que vai ser realizada no México, Estados Unidos e Canadá. Terá 48 seleções participantes, 104 partidas em 16 cidades diferentes.
ANGELS
O Victoria’s Secret Fashion Show está aos poucos soltando os detalhes da sua apresentação deste ano. Ontem, confirmaram cinco modelos que vão desfilar: a brasileira Adriana Lima, além de Alex Consoni, Anok Yai, Yumi Nu, Lily Adridge e Joan Smalls.
BOLA DE OURO
A cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro 2025 acontecerá no dia 22, no “Théâtre du Châtelet”, em Paris. Com pouquíssimas chances de ganhar a categoria “Clube do Ano”, o Botafogo disputa com Barcelona, Chelsea, Liverpool e Paris Saint Germain.
RISCO
Muitos espectadores vêm reclamando sobre a celeridade e falta de contexto para interligar os fatos no roteiro de adaptação de Manuela Dias para Vale Tudo. Um risco para uma novela que estava sendo celebrada no início.
VISTORIA
O presidente da Abrasel, Tony Sousa, e o chef André Saburó se encontraram ontem com engenheiros do Terraço Gourmet para acompanhar a evolução da obra do espaço gastronômico.
NO BRASIL
Segundo Léo Dias, Taylor Swift pode vir para o Brasil nos próximos dias para acompanhar seu noivo Travis Kelce em partida da NFL, em São Paulo. Além disso, a fonte afirmou que estaria sendo feito um mega esquema para recebê-la com segurança.
ESTAÇÃO
A estação do BRT em frente ao Centro de Convenções, que deveria estar pronta em 2014, continua fechada e vandalizada, sem qualquer previsão para ser concluída.
LÍNGUA
O português é a língua oficial de oito países: Brasil, Portugal, São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor Leste. É a quinta mais falada do mundo, atrás apenas do mandarim, inglês, espanhol e hindu.