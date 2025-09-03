Rômulo Saraiva lança novo livro no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cobertura dos principais acontecimentos de Pernambuco em sociedade, política, eventos e entretenimento com a análise de João Alberto

Será hoje, na sede da OAB Pernambuco, o evento de lançamento do livro “Fraudes no INSS” do advogado especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário reconhecido à nível nacional, Rômulo Saraiva. O pernambucano traz à tona como os golpes funcionam e alerta a população sobre como se proteger. Na manhã de ontem, a CGU instaurou 40 processos contra 38 associações e 3 empresas por suspeita de fraudes do INSS.

Carol, Luiz Guilherme e Maria do Carmo Pontes, anfitriões na belíssima festa dos 50 anos da Pecuária Pontes - Sheila Wanderley/Divulgação

PALCO

Andréa Beltrão mostra, em São Paulo, nova temporada do monólogo “Lady Tempestade”. Peça parte da perspectiva de uma mulher que recebe os diários de Mércia Albuquerque, uma advogada pernambucana que atuou na defesa de centenas de presos políticos do Nordeste.

EXCLUSIVO

A Oculum do RioMar foi escolhida para receber evento exclusivo de lançamento da grife Chanel. O evento será para convidados no próximo dia 10 de setembro, com surpresas da marca e produção da V7.



MEDICINA

O Ministério da Educação anunciou que os cursos de medicina que receberam conceito 1 ou 2, de uma escala de cinco, no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, que será ministrado no dia 19 de outubro, terão o vestibular e a expansão suspensos a partir de 2026.

O presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, em café da manhã com o ministro Sílvio Costa Filho e seu irmão Carlos Costa - Arquivo Pessoal



LOJA

Boa parte das vendas dos produtos da Oficina Cerâmica Francisco Brennand são em São Paulo. E o espaço ganhou loja no Shopping Iguatemi, com projeto do arquiteto Maurício Arruda.



LIVRO

Inspirada na sua tese de mestrado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, Érika Ferraz lança o livro ”Não Concorrência dos Administradores das S/A.”



SUCESSO

O chef Wagner Francis tem feito sucesso em eventos badalados, com seu bufê, que sempre apresenta novidades na área da gastronomia, com destaque para a área das sobremesas.

CARNAVAL

A imprensa estará reunida hoje no Cais Rooftop para acompanhar o lançamento do “Mardi Gras em Recife”, um festival que busca reviver o tradicional carnaval com referências francesas.

NA FRANÇA

Empresários pernambucanos estão em Paris, na França, para uma viagem na Rota dos Vinhos. Nelson e Ana Bezerra, Marcos e Clara Dubeux e Dionon Cantarelli são alguns nomes presentes.

LUTO

O jornalista Demetrio Carta, referência na imprensa do Brasil, estava internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e faleceu. Uma curiosidade é que além da revista Carta Capital, ele também fundou o Jornal da Tarde e dirigiu as revistas Quatro Rodas, Veja e IstoÉ.

ESPETÁCULO

Será amanhã, no Teatro de Santa Isabel, a abertura do 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades com apresentações de grupos de dança, teatro e música do Brasil, França e Suíça.

Sonita e Agenor Lima Filho durante evento em Sairé - Sheila Wanderley/Divulgação

TENDÊNCIA

A designer Juana Moura segue a tendência que promete marcar o verão 2025: looks e acessórios inspirados em sardinhas, conchas e latas vintage nas peças da nova coleção.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "A mente é o jardim onde a felicidade é cultivada." (Moisés Wolfenson)

O OFTALMOLOGISTA Lúcio Maranhão ministrou uma série de palestras sobre catarata em Angola.



O RECIFE Expo Center realizou 165 eventos, em um ano de funcionamento.



A BOLÍVIA e o Haiti foram os países do mundo que mais sofreram golpes de estado. 17 em cada um.

LEONARDO Gomes celebra o primeiro ano da UroCeg.

UM AMIGO da coluna revelou que nos EUA são poucos os restaurantes que oferecem uma experiência gastronômica de qualidade. Contou que sempre se impressiona quando vem a Recife e São Paulo.

BECA Milano, chef confeiteira e jurada de programas culinários, ministra palestra no Festival Gastronômico Sabor do Campo, sábado, na programação da 32ª Agrinordeste.

O TEMA do Desfile do Galo da Madrugada do Carnaval de 2026 será anunciado no dia 17 de setembro, em coletiva de imprensa.

WILLIAM Bonner bateu o recorde de âncora no Jornal Nacional, com 29 anos na bancada. Seu tradicional “Boa noite” será dito pela última vez no dia 3 de novembro.

ANIVERSARIANTES

Beta Carneiro Leão, Dina Marques Nakai, Diógenes Moraes Júnior, Doriva Medeiros, Ednaldo Régis Dias, Gilda Kitner, Hélio Posternak, João Batista de Oliveira, Juliana Luchsinger Ramos, Marise Carvalho, Murillo Martins, Paulo Ferrer de Moraes, Roberta Tavares e Vera Bittencourt.