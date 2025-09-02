Novo lateral na Ilha! Sport anuncia a contratação de Luan Cândido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lateral-esquerdo defendia as cores do Grêmio, onde atuou apenas três vezes na atual temporada. Jogador está emprestado pelo Red Bull Bragantino

Nesta terça-feira (02), o Sport anunciou a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido. O jogador chega por empréstimo, sem custos, junto ao Red Bull Bragantino.

O lateral-esquerdo chega para reforçar uma posição que passa por problemas após a lesão do titular Igor Cariús, que ficou de fora durante os últimos jogos.

Kévyson, titular no jogo contra o Palmeiras e Aderlan, improvisado na função contra o Vasco, também não convenceram a torcida, o que abre espaço para que Luan Cândido assuma a vaga de titular.

Apesar do Sport ter atingido um limite de cinco contratações de jogadores que disputaram a Série A nesta nesta janela de transferências (Gabriel Vasconcellos, Kévyson, Aderlan, Pedro Augusto e Léo Pereira), o lateral-esquerdo não atuou na competição.

Quem é Luan Cândido?

Reforço do Imortal para 2025, o atleta disputou apenas 3 partidas em 2025 e não agradou em Porto Alegre. Seu último jogo foi ainda no mês de maio, contra o Atlético Grau, do Peru, pela Copa Sul-Americana.

Luan Cândido obteve maior destaque pelo Red Bull Bragantino, onde atuou entre 2020 e 2024. Ao todo, o defensor disputou 179 partidas pelo time, com 21 gols marcados e 8 assistências.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador não chegou a entrar em campo pelo clube alviverde. Luan Cândido também soma uma passagem pelo RB Leipzig, da Alemanha, onde também não jogou.

A contratação de Luan Cândido deve ser a última desta janela de transferências. O Leão da Ilha contratou, ao todo, 11 jogadores.