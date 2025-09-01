Daniel Paulista valoriza chegada de Luan Cândido e vê reforço como peça importante para o Sport
Lateral-esquerdo deve ser anunciado nos próximos dias e chega em momento instável após derrotas em partidas contra Palmeiras e Vasco
Em meio à crise no Brasileirão, competição em que o Sport é o lanterna com apenas 10 pontos em 20 jogos e vem de duas derrotas, o técnico Daniel Paulista recebeu uma boa notícia.
O lateral-esquerdo Luan Cândido, de 24 anos, já está no CT rubro-negro para exames médicos e deve ser oficializado como novo reforço do Leão da Ilha nos próximos dias.
Formado na base do Palmeiras, o atleta acumula passagens por RB Leipzig, RB Bragantino e estava recentemente no Grêmio, onde disputou apenas 3 partidas.
Após a derrota para o Vasco, o técnico rubro-negro destacou a importância da chegada do jogador para ampliar as opções do elenco. O lateral-esquerdo não poderá entrar em campo no próximo jogo do time, contra o RB Bragantino, por ter contrato com a equipe paulista.
“Tem a questão do Luan, que vai ficar à disposição. Apesar de não poder jogar contra o Red Bull, ele ganha condição a partir disso. É um atleta importante, que pode nos dar uma resposta em termos de qualidade e experiência”, afirmou o treinador.
Reforço chega em momento de pressão
O Sport chega à pausa da Data Fifa com apenas 10 pontos, na lanterna da Série A, e pressionado por uma sequência de seis meses sem vencer na Ilha do Retiro. Daniel reconhece que contar com reforços neste momento é vital para tentar mudar o cenário.
“O peso que carregamos tem afetado muito as tomadas de decisão dentro de campo. Jogadores como o Luan chegam para agregar e ajudar a aliviar essa carga emocional e técnica que temos vivido”, disse o comandante.
Além de Luan Cândido, o treinador espera contar também com os retornos de Rafael Thyere, Igor Cariús e Sérgio Oliveira, que estão em processo de recuperação física.
A expectativa é de que o elenco esteja mais fortalecido após a pausa para a Data Fifa, quando o Sport encara o Bragantino, no dia 14 de setembro (domingo), às 11h, em Bragança Paulista.
Notas dos jogadores do Sport
O comentarista Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, analisou a derrota do Sport por 3 a 2 para o Vasco, neste domingo (31), na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série A.
Para ele, o resultado foi especialmente ruim porque o duelo era considerado direto na briga contra o rebaixamento. O comentarista também avaliou individualmente o desempenho dos jogadores rubro-negros.
Confira as notas
- Gabriel Vasconcellos - 5,0
- Matheus Alexandre - 4,0
- João Silva - 3,0 (Pablo - sem nota)
- Ramon Menezes - 4,0
- Aderlan - 3,0 (Kévyson - sem nota)
- Rivera - 3,0
- Zé Lucas - 3,0 (Romarinho - 4,0)
- Lucas Lima - 6,0
- Léo Pereira - 5,0 (Chrystian Barletta - 5,0)
- Matheusinho - 5,0 (Atencio - 4,0)
- Derik Lacerda - 5,0
O técnico Daniel Paulista recebeu nota 6, mas Ralph alertou que, pela cultura do futebol brasileiro, a sequência de resultados negativos pode acelerar a pressão sobre o comandante.
“Quem passa cinco jogos sem ganhar já fica ameaçado como treinador. Até agora o Daniel só tem uma vitória no comando do Sport”, lembrou.