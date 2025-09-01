Daniel Paulista admite peso emocional e erros individuais após nova derrota do Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sport perdeu para o Vasco nesse domingo (31), na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro; Leão segue na lanterna

O Sport voltou a decepcionar a torcida e perdeu por 3 a 2 para o Vasco, neste domingo (31), na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série A. Após o jogo, o técnico Daniel Paulista reconheceu as dificuldades vividas pelo time e apontou que os erros individuais têm custado caro à equipe em uma temporada marcada por pressão e baixo rendimento.

Segundo o treinador, o time até teve momentos de superioridade contra o Vasco, mas voltou a sofrer com falhas defensivas decisivas. “A equipe tem feito bons jogos, mas os erros individuais têm feito com que a gente pague caro no resultado final. Não é de hoje. Esse peso do momento também impacta as tomadas de decisão, tanto ofensivamente quanto defensivamente”, afirmou.

Um dos lances citados foi o segundo gol vascaíno, ainda no primeiro tempo, após erro de João Silva na saída de bola. O zagueiro foi vaiado pela torcida rubro-negra até o fim da partida. Para Daniel, situações como essa refletem o ambiente de pressão que o grupo vem enfrentando. “Às vezes criamos muito, mas não temos a mesma eficiência que o adversário. E quando o rival tem a chance, dificilmente erra. É o que tem nos comprometido”, disse.

Pausa para tentar recuperar o elenco

Com a pausa da Data Fifa, o Sport só volta a campo no dia 14 de setembro, contra o Bragantino, fora de casa. Para Daniel, o período será fundamental não apenas para tentar ajustar o time dentro de campo, mas também para recuperar jogadores emocionalmente e no aspecto físico. Ele citou possíveis retornos de nomes como Thierry, Igor Cariús e Sérgio Oliveira, além da regularização de Luan, que estará apto a estrear após cumprir suspensão contratual.

“O trabalho tem que continuar. É um tempo importante para refletir sobre escolhas individuais e coletivas, além de recuperar atletas. Sei que é difícil, mas precisamos seguir em busca da vitória. O torcedor merece uma resposta dentro de campo”, destacou.

Retrospecto negativo em casa preocupa

O treinador também foi questionado sobre a sequência de jogos sem vitória na Ilha do Retiro — já são 13 partidas sem vencer como mandante, prestes a completar seis meses. Daniel pediu desculpas ao torcedor, mas lembrou que assumiu o time em meio a um processo de reformulação. “Recebemos um time sem legado, sem base de modelo de jogo. Muitas mudanças aconteceram em pouco tempo e isso pesa, principalmente em uma Série A. Mas o comprometimento com a camisa existe, e vamos continuar lutando para salvar a temporada”, afirmou.