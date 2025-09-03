Sport espera recuperar jogadores lesionados na "pausa" do Brasileirão
Depois da derrota para o Vasco, o Leão ganhou duas semanas de "folga" e só entra em campo no dia 14 de setembro contra o Red Bull Bragantino
O Sport quer aproveitar a "pausa" na Série A do Campeonato Brasileiro para recuperar os jogadores que estão no departamento médico. É o que admitiu o técnico Daniel Paulista após a derrota para o Vasco, no último domingo. O Leão só entra em campo de novo no dia 14 de setembro.
O hiato no Brasileirão na tabela acontece por causa das "Datas Fifa". O próximo jogo do Sport será contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O duelo é válido pela 23ª rodada.
"Vamos trabalhar esse tempo para tentar recuperar os atletas, tanto no emocional, mas também no aspecto clínico para que o grupo possa estar mais fortalecido para a continuidade do campeonato", afirmou o técnico Daniel Paulista.
Os atletas em questão são o zagueiro Rafael Thyere, o lateral-esquero Igor Cariús e o volante Sergio Oliveira.
Sérgio Oliveira se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo. Já Igor Cariús trata uma contusão na panturrilha, enquanto Rafael Thyere sofreu uma lesão na face.
"É um tempo importante. A gente pode ter uma volta do Thyere, que é importante neste momento, além de Cariús e Sérgio Oliveira, que são atletas que também têm a possibilidade de retorno", admitiu Daniel.
No departamento médico do Sport, ainda tem o lateral-direito Hereda. Porém, o jogador passou por um procedimento cirúrgico e o retorno só deve acontecer em novembro.
Classificação do Sport na Série A
Com apenas 10 pontos em 20 jogos, o Sport é o lanterna da Série A. O Santos aparece na 16ª posição com 22 pontos. Ou seja, o Leão possui 12 de diferença para o "lado de fora" da zona de rebaixamento.