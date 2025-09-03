Sport espera recuperar jogadores lesionados na "pausa" do Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Depois da derrota para o Vasco, o Leão ganhou duas semanas de "folga" e só entra em campo no dia 14 de setembro contra o Red Bull Bragantino

O Sport quer aproveitar a "pausa" na Série A do Campeonato Brasileiro para recuperar os jogadores que estão no departamento médico. É o que admitiu o técnico Daniel Paulista após a derrota para o Vasco, no último domingo. O Leão só entra em campo de novo no dia 14 de setembro.

O hiato no Brasileirão na tabela acontece por causa das "Datas Fifa". O próximo jogo do Sport será contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O duelo é válido pela 23ª rodada.

"Vamos trabalhar esse tempo para tentar recuperar os atletas, tanto no emocional, mas também no aspecto clínico para que o grupo possa estar mais fortalecido para a continuidade do campeonato", afirmou o técnico Daniel Paulista.

Os atletas em questão são o zagueiro Rafael Thyere, o lateral-esquero Igor Cariús e o volante Sergio Oliveira.

Sérgio Oliveira se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo. Já Igor Cariús trata uma contusão na panturrilha, enquanto Rafael Thyere sofreu uma lesão na face.

"É um tempo importante. A gente pode ter uma volta do Thyere, que é importante neste momento, além de Cariús e Sérgio Oliveira, que são atletas que também têm a possibilidade de retorno", admitiu Daniel.

No departamento médico do Sport, ainda tem o lateral-direito Hereda. Porém, o jogador passou por um procedimento cirúrgico e o retorno só deve acontecer em novembro.

Classificação do Sport na Série A

Com apenas 10 pontos em 20 jogos, o Sport é o lanterna da Série A. O Santos aparece na 16ª posição com 22 pontos. Ou seja, o Leão possui 12 de diferença para o "lado de fora" da zona de rebaixamento.