Náutico: Hélio dos Anjos critica arbitragem e comenta sobre gramado sintético no jogo contra o Brusque

Após vencer o primeiro confronto contra a equipe de Santa Catarina, o Timbu se prepara para o próximo desafio contra o Guarani, nos Aflitos.

O Náutico venceu o primeiro jogo do quadrangular contra o Brusque, mas não foi uma partida fácil. Além do frio e da chuva em Santa Catarina, a equipe alvirrubra enfrentou outros desafios, incluindo decisões da arbitragem que prejudicaram o time no segundo tempo, após a expulsão do zagueiro João Maistro em um lance polêmico.

Além disso, o Brusque atualmente joga em gramado sintético, o que muitas vezes altera o ritmo da partida, dificultando a adaptação da maior parte dos jogadores.

Após o término do jogo, o treinador Hélio dos Anjos comentou sobre as dificuldades enfrentadas:

"Sabíamos que enfrentaríamos desafios relacionados ao campo e ao ritmo de jogo do adversário, mas não esperávamos uma decisão de arbitragem tão polêmica.

A expulsão do meu jogador, mantida após consulta ao VAR, foi lamentável. Mesmo assim, tivemos a oportunidade de mostrar a força do nosso trabalho, a resiliência e a dedicação da equipe. Foi uma vitória justa, especialmente diante das adversidades do jogo", ressaltou o treinador do Náutico.

Hélio também criticou o gramado sintético do Estádio Augusto Bauer, ressaltando que, a partir do próximo ano, o Brusque não poderá mais utilizá-lo em competições oficiais:

"Para que todos tenham uma ideia, o Brusque, a partir do ano que vem, não poderá mais jogar nesse gramado, de acordo com as regras da FIFA. Não entendo por que ainda estão disputando aqui, mas sabíamos que essa dificuldade seria grande."

Apesar de todos os problemas, o treinador segue confiante na equipe e já prepara o Náutico para enfrentar o Guarani no próximo sábado, em um confronto que será extremamente importante para ambas as equipes.

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C