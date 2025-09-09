Náutico x Guarani: saiba onde assistir ao vivo e horário do jogo neste sábado (13)
O Timbu chega com muita moral para o jogo deste sábado (13) e terá a presença em massa da torcida alvirrubra no Estádio dos Aflitos.
Náutico e Guarani se enfrentam neste sábado (13) em jogo válido pela segunda rodada do quadrangular da Série C 2025. A partida está prevista para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho (Aflitos), em Recife-PE.
O clima entre as equipes é bem diferente para este confronto, que terá grande importância para o futuro de ambos na competição.
O Timbu começou a segunda fase com vitória fora de casa diante do Brusque, em Santa Catarina. Apesar de sofrer a expulsão de um zagueiro no início do segundo tempo e atuar praticamente metade da partida com um jogador a menos, o Náutico conseguiu sair com os três pontos.
A equipe alvirrubra vive um bom momento: são 13 jogos de invencibilidade na Série C, mantendo-se como um dos grandes favoritos ao acesso para a segunda divisão.
Já o Guarani chega a Recife pressionado, precisando vencer para se manter competitivo na briga pela classificação. O time comandado por Matheus Costa perdeu seu primeiro confronto em casa, no clássico contra a Ponte Preta, e busca recuperação urgente.
Se o Bugre perder e a Macaca vencer o jogo contra o Brusque, o Guarani ficaria seis pontos atrás, uma desvantagem difícil de recuperar nesta fase do campeonato.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Náutico e Brusque neste sábado (13) terá transmissão ao vivo no canal do YouTube, no canal fechado da SportyNet e pelo aplicativo de streaming da DAZN.
Você pode acompanhar a partida por aqui, clicando na transmissão ao vivo abaixo.
Ficha de jogo
- Confronto: Náutico x Guarani
- Competição: 2ª rodada do quadrangular da Série C
- Data: Sábado, 13 de setembro de 2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE
- Onde assistir: SportyNet e DAZN