Marco Antônio pede desculpas à torcida do Náutico após pré-contrato com o CRB
Volante reconheceu erro na condução do anúncio, mas garante que segue focado no acesso alvirrubro e que vai se dedicar ao máximo dentro de campo
O volante Marco Antônio se pronunciou publicamente sobre o pré-contrato assinado com o CRB para a temporada 2026. Em publicação nas redes sociais, acompanhada de uma foto em que aparece de costas, o jogador do Náutico pediu desculpas à torcida e reforçou o compromisso com a reta final da Série C.
O anúncio do acordo repercutiu negativamente entre os alvirrubros e rendeu críticas do técnico Hélio dos Anjos à condução da negociação por parte do estafe do atleta.
Apesar da polêmica, Marco Antônio segue como titular e atuou durante os 90 minutos na vitória sobre o Brusque, fora de casa, na estreia do quadrangular do acesso. Internamente, a leitura é de que o episódio não altera critérios técnicos: o jogador continua integrado e utilizável conforme desempenho e necessidades do time.
O pedido de desculpas chega em um momento onde o apoio da arquibancada é fundamental em uma etapa decisiva da temporada. Na mensagem, Marco Antônio ainda afirma ter aprendido com o episódio e promete entrega total em campo para ajudar o Náutico a confirmar o retorno à Série B.
Confira mensagem de Marco Antônio
Primeiro passo dado ao nosso objetivo!
Torcida, de coração, eu quero pedir desculpas. talvez não foi muito bem esclarecido os fatos, e nesse tempo posso ter magoado vocês, que sempre estiveram aqui comigo, nos momentos difíceis. Eu errei, e reconheço isso. Mas também aprendi.
Quero que vocês saibam que minha entrega dentro de campo vai ser total. Eu vou lutar até o último minuto, até a última bola, pra dar a vocês o que mais merecem, o nosso acesso.
Contem comigo, porque eu vou honrar essa camisa e devolver todo o carinho que vocês têm ou tiveram por mim. dado com a conquista que tanto sonhamos.