Caldeirão lotado! Náutico divulga nova parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Guarani

A equipe comandada por Hélio dos Anjos chega confiante após uma bela vitória na estreia do quadrangular e espera um bom público no sábado.

A expectativa é grande nos Aflitos para o decisivo confronto entre Náutico e Guarani, pela 2ª rodada do quadrangular da Série C.

Nesta quarta-feira (10), o clube alvirrubro atualizou a parcial de ingressos vendidos: mais de 12.800 torcedores já garantiram presença na partida, que será realizada no próximo sábado (13), no Recife.

A promessa é de estádio cheio, com a torcida alvirrubra empurrando o time em busca da classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Náutico?

O Timbu chega para o confronto contra o Bugre em ótima fase, com uma sequência positiva de resultados. A equipe alvirrubra ocupa atualmente a 2ª colocação do Grupo 2 do quadrangular, dividindo a liderança com a Ponte Preta, e chega à partida após 13 jogos de invencibilidade na Série C.

Faltando apenas cinco jogos para o fim da segunda fase, o time comandado por Hélio dos Anjos transmite confiança de que, pela primeira vez em três anos, poderá conquistar o acesso novamente.

Veja valores e onde comprar

As entradas seguem disponíveis nos portais maisfieldonordeste.com.br (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).

Setores 65 e 66 – Hexa: R$ 60 / R$ 30

R$ 60 / R$ 30 Setor 64 – Calderião: R$ 60 / R$ 30

R$ 60 / R$ 30 Setor Vermelho: R$ 100 / R$ 50

R$ 100 / R$ 50 Setor 64 – Cadeiras: R$ 200 / R$ 100

Ficha de jogo

Jogo: Náutico x Guarani

Náutico x Guarani Motivo: 2ª rodada do quadrangular da Série C

2ª rodada do quadrangular da Série C Data: 13 de setembro de 2025

13 de setembro de 2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio dos Aflitos – Recife (PE)

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C