Caldeirão lotado! Náutico divulga nova parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Guarani
A equipe comandada por Hélio dos Anjos chega confiante após uma bela vitória na estreia do quadrangular e espera um bom público no sábado.
A expectativa é grande nos Aflitos para o decisivo confronto entre Náutico e Guarani, pela 2ª rodada do quadrangular da Série C.
Nesta quarta-feira (10), o clube alvirrubro atualizou a parcial de ingressos vendidos: mais de 12.800 torcedores já garantiram presença na partida, que será realizada no próximo sábado (13), no Recife.
A promessa é de estádio cheio, com a torcida alvirrubra empurrando o time em busca da classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Como chega o Náutico?
O Timbu chega para o confronto contra o Bugre em ótima fase, com uma sequência positiva de resultados. A equipe alvirrubra ocupa atualmente a 2ª colocação do Grupo 2 do quadrangular, dividindo a liderança com a Ponte Preta, e chega à partida após 13 jogos de invencibilidade na Série C.
Faltando apenas cinco jogos para o fim da segunda fase, o time comandado por Hélio dos Anjos transmite confiança de que, pela primeira vez em três anos, poderá conquistar o acesso novamente.
Veja valores e onde comprar
As entradas seguem disponíveis nos portais maisfieldonordeste.com.br (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).
- Setores 65 e 66 – Hexa: R$ 60 / R$ 30
- Setor 64 – Calderião: R$ 60 / R$ 30
- Setor Vermelho: R$ 100 / R$ 50
- Setor 64 – Cadeiras: R$ 200 / R$ 100
Ficha de jogo
- Jogo: Náutico x Guarani
- Motivo: 2ª rodada do quadrangular da Série C
- Data: 13 de setembro de 2025
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Local: Estádio dos Aflitos – Recife (PE)
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
- 1ª rodada – Brusque 0 x 1 Náutico – Augusto Bauer
- 2ª rodada – 13/09 (sáb) às 17h: Náutico x Guarani – Aflitos
- 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
- 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
- 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos