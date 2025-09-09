Náutico x Guarani: ainda há ingressos disponíveis? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe alvirrubra chega com moral após vitória sobre o Brusque, fora de casa, pelo placar de 1 a 0. Torcida promete "chegar junto" contra o Bugre

O Náutico se prepara para encarar o Guarani, em duelo que será disputado no próximo sábado (13), às 17h00 (Horário de Brasília), nos Aflitos.

Em meio à grande fase da equipe alvirrubra, o torcedor do Timbu promete encher o estádio para apoiar o time em busca do acesso à Série B.

De acordo com a última parcial divulgada pelo Náutico, já foram comercializados mais de 10 mil ingressos para o duelo contra o Bugre.

Ainda há ingressos disponíveis para Náutico x Guarani?

O torcedor que quiser garantir sua entrada em Náutico x Guarani precisará correr para não perder a chance de acompanhar as emoções da partida.

A torcida alvirrubra "chegou junto" e vem adquirindo, com antecedência, grande parte dos ingressos disponibilizados para o confronto.

Nesta terça-feira (9), o Náutico divulgou que os ingressos para o setor Caldeirão estão esgotados. Ainda estão disponíveis bilhetes para os setores Hexa e Vermelho, além das Cadeiras.

Confira os valores

Hexa: R$ 60 (Meia-Entrada: R$ 30)

R$ 60 (Meia-Entrada: R$ 30) Vermelho: R$ 100 (Meia-Entrada: R$ 50)

R$ 100 (Meia-Entrada: R$ 50) Cadeiras: R$ 200 (Meia-Entrada: R$ 150)

Valores válidos até as 23h59 (Horário de Brasília), desta terça-feira (09)

Caso vença o Guarani, o Náutico alcançará seis pontos no quadrangular e se colocaria em posição positiva para seguir firme rumo ao acesso à Série B.