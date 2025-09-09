Náutico x Guarani: ainda há ingressos disponíveis? Confira
Equipe alvirrubra chega com moral após vitória sobre o Brusque, fora de casa, pelo placar de 1 a 0. Torcida promete "chegar junto" contra o Bugre
O Náutico se prepara para encarar o Guarani, em duelo que será disputado no próximo sábado (13), às 17h00 (Horário de Brasília), nos Aflitos.
Em meio à grande fase da equipe alvirrubra, o torcedor do Timbu promete encher o estádio para apoiar o time em busca do acesso à Série B.
De acordo com a última parcial divulgada pelo Náutico, já foram comercializados mais de 10 mil ingressos para o duelo contra o Bugre.
Ainda há ingressos disponíveis para Náutico x Guarani?
O torcedor que quiser garantir sua entrada em Náutico x Guarani precisará correr para não perder a chance de acompanhar as emoções da partida.
A torcida alvirrubra "chegou junto" e vem adquirindo, com antecedência, grande parte dos ingressos disponibilizados para o confronto.
Nesta terça-feira (9), o Náutico divulgou que os ingressos para o setor Caldeirão estão esgotados. Ainda estão disponíveis bilhetes para os setores Hexa e Vermelho, além das Cadeiras.
Confira os valores
- Hexa: R$ 60 (Meia-Entrada: R$ 30)
- Vermelho: R$ 100 (Meia-Entrada: R$ 50)
- Cadeiras: R$ 200 (Meia-Entrada: R$ 150)
Valores válidos até as 23h59 (Horário de Brasília), desta terça-feira (09)
Caso vença o Guarani, o Náutico alcançará seis pontos no quadrangular e se colocaria em posição positiva para seguir firme rumo ao acesso à Série B.