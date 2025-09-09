Náutico ganha reforço na defesa para decisão contra Guarani pela Série C
O Timbu enfrenta o Bugre, nos Aflitos, às 17h, no próximo sábado, em partida válida pela 2ª rodada do Grupo C do Quadrangular Final
O técnico Hélio dos Anjos ganhou um reforço na defesa para o jogo do Náutico contra o Guarani. Trata-se do zagueiro Mateus Silva, recuperado da lesão muscular na coxa. Assim, ele já deve ser titular na próxima rodada ao lado de Carlinhos.
Titular na vitória sobre o Brusque, João Maistro foi expulso e cumprirá a suspensão. Porém, no jogo seguinte, contra a Ponte Preta, depois do Guarani, Mateus Silva estará fora da partida.
Mateus Silva estava na Ponte Preta, onde rescindiu o contrato, mas o clube paulista segue arcando com parte do salário do jogador. Por isso, existe uma cláusula no contrato que impede a utilização do jogador por parte do Náutico. Caso contrário, o Timbu precisa pagar uma multa de R$ 1 milhão.
Para enfrentar o Guarani, Mateus ainda disputa a titularidade com Rayan, que tem agrado nos últimos jogos e entrou no segundo tempo da vitória sobre o Brusque. O restante da linha defensiva deve ser a mesma com Arnaldo, Carlinhos e Igor Fernandes.
Vale lembrar que Mateus Silva não entra em campo desde o dia 3 de agosto. Na ocasião, o Náutico atropelou o Retrô e venceu por 3x0.
Departamento médico do Náutico
O atacante Paulo Sérgio ainda continua vetado pelo departamento médico do Náutico com dores na lombar. Já o meia Lucas Cardoso, que sofreu uma lesão no joelho, iniciou a transição física, só que só deve ficar disponível para a partida diante da Ponte Preta.
Próximo jogo na Série C
Náutico x Guarani se enfrentam neste sábado (13), às 17h (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela segunda rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.