Náutico: sem João Maistro, saiba quais são as opções para a zaga contra o Guarani
Zagueiro titular da defesa alvirrubra foi expulso no duelo contra o Brusque, na estreia do time no quadrangular, e será desfalque contra o Bugre
Apesar de viver grande fase, o Náutico passa por um problema importante em seu sistema defensivo. Expulso na última partida do time, contra o Brusque, o zagueiro João Maistro está fora da partida contra o Guarani.
O lance que provocou o cartão vermelho recebido pelo atleta causou muita polêmica entre a torcida alvirrubra, que defende que a expulsão foi injusta.
Titular do time alvirrubro, o defensor é uma perda importante para a equipe comandada por Hélio dos Anjos.
O comandante do Timbu precisa escolher entre as outras opções do elenco para definir o elenco titular. Além disso, um dos possíveis substitutos é uma dúvida para a partida.
Quem será o substituto de João Maistro contra o Guarani?
O provável substituto de João Maistro será Rayan. Reserva no último jogo, o jogador foi o escolhido para reforçar a defesa após a expulsão do zagueiro.
No entanto, Mateus Silva está em reta final de recuperação de uma lesão muscular e segue em processo de recuperação física visando o duelo contra o Bugre. A expectativa é de que o jogador já esteja à disposição de Hélio dos Anjos.
Náutico e Guarani se enfrentam no próximo sábado (13), às 17h00 (Horário de Brasília), nos Aflitos. O confronto é válido pela segunda rodada do quadrangular de acesso à Série B.