Lucas Cardoso volta a treinar no Náutico, mas é dúvida para jogo contra Guarani

O meia sofreu uma contusão no joelho, passou pela transição física e já participou do treinamento com bola ao lado dos demais companheiros

O meia Lucas Cardoso pode reforçar o Náutico no jogo contra o Guarani. Recuperado da lesão no joelho, ele participou do treino com bola ao lado dos demais companheiros, nesta quinta-feira (11), no Centro de Treinamento Wilson Campos, na Guabiraba. Porém, a participação dele ainda não está confirmada.

A informação foi divulgada pelo repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, no programa Bola Rolando.

Se relacionado para o jogo, Lucas Cardoso deve ficar entre os reservas. Como sofreu uma contusão no joelho, a tendência é que o técnico Hélio dos Anjos tenha cautela para escalar o meia.

Lucas Cardoso não joga pelo Náutico desde o dia 3 de agosto de 2025. Na ocasião, ele deixou a partida contra o Retrô, aos 28 minutos do primeiro tempo, sentindo a lesão.

Com a saída dele, Patrick Allan voltou para o posto e engatou uma sequência de grandes jogos. Isso começando já pelo triunfo por 3x0 sobre o Retrô. Inclusive, é o artilheiro isolado do Náutico na temporada com 7 gols. Na frente, inclusive, do meia Marco Antônio e o atacante Paulo Sérgio com 6 gols cada um.

Mudança na defesa

Com a expulsão de João Maistro, na vitória sobre o Brusque, Hélio terá que escolher um novo companheiro para Carlinhos na zaga. As opções são Mateus Silva e Rayan, que entrou no segundo tempo do último duelo. O restante da equipe deve ser a mesma.

Náutico x Guarani se enfrentam no próximo sábado (13), às 17h (de Brasília), nos Aflitos. O duelo é válido pela 2ª rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.