"Estamos doidos para ver os Aflitos lotado", afirma lateral do Náutico

Arnaldo não escondeu a expectativa de jogar a primeira partida em casa pelo Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro

O lateral-direito Arnaldo revelou o desejo do elenco de disputar o primeiro jogo em casa pelo Quadrangular Final da Série C. Depois de estrear longe do estádio dos Aflitos com vitória sobre o Brusque, o Timbu recebe o Guarani, às 17h (de Brasília), no próximo sábado (13). Ou seja, o duelo é um segundo dos seis que o time alvirrubro irá enfrentar na busca pelo acesso.

"Estamos doidos para ver os Aflitos lotado, acho que vai ser um jogo diferente, e vamos corresponder em campo, pois é isso que o torcedor espera de nós. Vamos dá a vida, vamos jogar juntos e com muito trabalho e humildade vamos atrás do resultado", afirmou o jogador.

Arnaldo ainda exaltou o triunfo sobre o Brusque, em Santa Catarina. Isso porque o Náutico teve a polêmica expulsão do zagueiro João Maistro no início do segundo tempo e precisou se defender bem para segurar a vitória por 1x0.

"Foi uma vitória importante. Uma vitória que a gente impôs nosso ritmo, mesmo sabendo das dificuldades do campo e da qualidade do adversário. Conseguimos suportar bem a pressão, apesar de ter um homem a menos. Depois, no segundo tempo, a gente se comportou como equipe e isso nos fortaleceu", comentou.

Até a tarde desta quarta-feira (10), o Náutico comercializou 12.853 ingressos de forma antecipada para o jogo contra o Guarani. A expectativa é de recorde de público na temporada.

Náutico na Série C

O Náutico integra o Grupo C da 2ª fase da Terceira Divisão junto com Ponte Preta, Guarani e Brusque. Com a vitória sobre o Brusque, divide a liderança com a Ponte Preta e possui a mesma performance até o momento.

A Macaca estreou com vitória também por 1x0 sobre o Guarani. Na segunda rodada, a Ponte Preta recebe o Brusque, neste domingo (14), às 19h, no Moisés Lucarelli.