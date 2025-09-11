Ralph de Carvalho analisa bichos do Náutico, reação do Sport e futuro da SAF do Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comentário do "bola de ouro" destaca incentivo financeiro da torcida alvirrubra, busca por recuperação do Leão e perspectivas do Tricolor

O comentarista Ralph de Carvalho, "o bola de ouro que diz todas as verdades", trouxe em sua análise as últimas apurações e os principais temas que movimentam o futebol pernambucano, abordando desde a mobilização da torcida alvirrubra até as situações de Sport e Santa Cruz.

Náutico: incentivo extra e renovação no horizonte

Ralph de Carvalho revelou uma nova lista de colaboradores do Náutico para o "bicho extra" aos jogadores. Segundo ele, a torcida, de forma independente do clube, tem se cotizado para oferecer incentivos financeiros. No jogo anterior contra o Brusque, "os torcedores se cotizaram e deram um bicho de R$ 100.000". Para a partida contra o Guarani, no sábado, a arrecadação já soma R$ 64.520, com a promessa de R$ 100.000 pela vitória e R$ 50.000 pelo empate. Esse "compromisso que esses torcedores assumiram" demonstra uma "empolgação valiosa da torcida", afirmou Carvalho.

O comentarista destacou a estratégia do Timbu para o acesso à Série B: "dos seis jogos desse quadrangular, basta ao Náutico vencer três e empatar um para comemorar o acesso". Com as próximas duas partidas em casa contra Guarani e Ponte Preta, o Náutico pode se garantir.

Há também um movimento para antecipar a renovação do contrato do técnico Hélio dos Anjos e de sua comissão técnica. Esse contrato, conforme apurações de Carvalho, "será bancado por um grupo de cardeais", ou seja, dirigentes e empresários mais abonados. A empolgação se reflete na venda de ingressos: "quase 13.000 ingressos tinham sido vendidos" até ontem para o jogo de sábado.

O time ainda conta com os reforços de Matheus Silva e Auremi, que retornam do departamento médico, enquanto Paulo Sérgio e Lucas Cardoso seguem lesionados. Ralph de Carvalho enfatizou a confiança do time, "que lhe confere a defesa menos vazada" e "a invencibilidade que o time sustenta de 13 jogos". O Náutico, em suas palavras, "consegue ser intenso e equilibrado".

Sport: a busca por uma reação imediata

Em relação ao Sport, Ralph de Carvalho ressaltou o período de 14 dias para o técnico Daniel Paulista "treinar e preparar bem esse time para o jogo contra o Bragantino". Ele concordou que "não adianta mais ficar questionando de quem é a culpa pelo momento que o Sport vive", pois "todos nós sabemos quem são os responsáveis".

A situação é crítica: o Leão venceu apenas uma em 20 partidas, o que "cria uma perplexidade em toda parte". O objetivo agora é "trabalhar para ganhar o segundo jogo", buscando "pelo menos uma reação" do time.

O comentarista também pontuou um episódio de sorte: "quase tiraram o Mateuzinho da Ilha". "Foi sorte o mamelode da África do Sul não topar, pagar a multa ao Sport, senão o Leão ficaria sem o jogador que lhe propiciou a primeira vitória do campeonato em 20 jogos disputados", destacou Carvalho.

Santa Cruz: acesso conquistado e o futuro da SAF

A euforia toma conta do Santa Cruz, que já vive "a euforia de conquista realizada" com o "acesso à Série C". Ralph de Carvalho mencionou que essa é uma "conquista realizada, prego batido e ponta virada".

A outra grande alegria para o torcedor, segundo ele, é a concretização da venda da SAF Coral, "prometida para se tornar verdade em 60 dias". Embora "a SAF, ela tem como certa 99,9%", Ralph de Carvalho lembrou que é preciso "ter assinatura para que se possa comemorar que o Santa Cruz vai navegar em outras águas no ano que vem".

Para se aprofundar em todos os detalhes dessas importantes apurações e entender a fundo as "verdades" do futebol pernambucano, não deixe de escutar o episódio completo com a opinião de Ralph de Carvalho.



<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13h-ralph-de-carvalho-11-09-25/" target="_blank">Comentário de Ralph de Carvalho: ele analisa bichos do Náutico, reação do Sport e futuro da SAF do Santa Cruz</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.