fechar
notícias | Notícia

Ralph de Carvalho analisa bichos do Náutico, reação do Sport e futuro da SAF do Santa Cruz

Comentário do "bola de ouro" destaca incentivo financeiro da torcida alvirrubra, busca por recuperação do Leão e perspectivas do Tricolor

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 11/09/2025 às 16:18
Samuel Otusanya, atacante do Náutico
Samuel Otusanya, atacante do Náutico - Gabriel França / Náutico

O comentarista Ralph de Carvalho, "o bola de ouro que diz todas as verdades", trouxe em sua análise as últimas apurações e os principais temas que movimentam o futebol pernambucano, abordando desde a mobilização da torcida alvirrubra até as situações de Sport e Santa Cruz.

Náutico: incentivo extra e renovação no horizonte

Ralph de Carvalho revelou uma nova lista de colaboradores do Náutico para o "bicho extra" aos jogadores. Segundo ele, a torcida, de forma independente do clube, tem se cotizado para oferecer incentivos financeiros. No jogo anterior contra o Brusque, "os torcedores se cotizaram e deram um bicho de R$ 100.000". Para a partida contra o Guarani, no sábado, a arrecadação já soma R$ 64.520, com a promessa de R$ 100.000 pela vitória e R$ 50.000 pelo empate. Esse "compromisso que esses torcedores assumiram" demonstra uma "empolgação valiosa da torcida", afirmou Carvalho.

O comentarista destacou a estratégia do Timbu para o acesso à Série B: "dos seis jogos desse quadrangular, basta ao Náutico vencer três e empatar um para comemorar o acesso". Com as próximas duas partidas em casa contra Guarani e Ponte Preta, o Náutico pode se garantir.

Há também um movimento para antecipar a renovação do contrato do técnico Hélio dos Anjos e de sua comissão técnica. Esse contrato, conforme apurações de Carvalho, "será bancado por um grupo de cardeais", ou seja, dirigentes e empresários mais abonados. A empolgação se reflete na venda de ingressos: "quase 13.000 ingressos tinham sido vendidos" até ontem para o jogo de sábado.

O time ainda conta com os reforços de Matheus Silva e Auremi, que retornam do departamento médico, enquanto Paulo Sérgio e Lucas Cardoso seguem lesionados. Ralph de Carvalho enfatizou a confiança do time, "que lhe confere a defesa menos vazada" e "a invencibilidade que o time sustenta de 13 jogos". O Náutico, em suas palavras, "consegue ser intenso e equilibrado".

Sport: a busca por uma reação imediata

Em relação ao Sport, Ralph de Carvalho ressaltou o período de 14 dias para o técnico Daniel Paulista "treinar e preparar bem esse time para o jogo contra o Bragantino". Ele concordou que "não adianta mais ficar questionando de quem é a culpa pelo momento que o Sport vive", pois "todos nós sabemos quem são os responsáveis".

A situação é crítica: o Leão venceu apenas uma em 20 partidas, o que "cria uma perplexidade em toda parte". O objetivo agora é "trabalhar para ganhar o segundo jogo", buscando "pelo menos uma reação" do time.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O comentarista também pontuou um episódio de sorte: "quase tiraram o Mateuzinho da Ilha". "Foi sorte o mamelode da África do Sul não topar, pagar a multa ao Sport, senão o Leão ficaria sem o jogador que lhe propiciou a primeira vitória do campeonato em 20 jogos disputados", destacou Carvalho.

Santa Cruz: acesso conquistado e o futuro da SAF

A euforia toma conta do Santa Cruz, que já vive "a euforia de conquista realizada" com o "acesso à Série C". Ralph de Carvalho mencionou que essa é uma "conquista realizada, prego batido e ponta virada".

A outra grande alegria para o torcedor, segundo ele, é a concretização da venda da SAF Coral, "prometida para se tornar verdade em 60 dias". Embora "a SAF, ela tem como certa 99,9%", Ralph de Carvalho lembrou que é preciso "ter assinatura para que se possa comemorar que o Santa Cruz vai navegar em outras águas no ano que vem".

Para se aprofundar em todos os detalhes dessas importantes apurações e entender a fundo as "verdades" do futebol pernambucano, não deixe de escutar o episódio completo com a opinião de Ralph de Carvalho.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

Leia também

Copa do Brasil 2025: Fluminense e Corinthians avança para as semifinais
Quartas de Final

Copa do Brasil 2025: Fluminense e Corinthians avança para as semifinais
CBF divulga equipe de arbitragem de Maranhão x Santa Cruz; confira
Arbitragem

CBF divulga equipe de arbitragem de Maranhão x Santa Cruz; confira

Compartilhe

Tags