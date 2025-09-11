CBF divulga equipe de arbitragem de Maranhão x Santa Cruz; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto em São Luís é válido pela partida de ida das semifinais da Série D. Partida será realizada no próximo domingo (14), no Estádio Castelão

A CBF divulgou nesta quinta-feira (11), os integrantes da equipe de arbitragem para o duelo entre Maranhão e Santa Cruz, pela partida de ida da semifinal da Série D.

O confronto será disputado no próximo domingo (14), às 16h00 (Horário de Brasília) no Estádio Castelão, em São Luís.

O responsável pelo apito será o paulista João Vitor Gobi, que será auxiliado pelos conterrâneos Antônio José de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa.

No comando do VAR, estará Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, de São Paulo, auxiliado pela capixaba Katiuscia Mayer Berger Mendonça.

Quadro de Arbitragem para Maranhão x Santa Cruz

Árbitro: João Vitor Gobi (SP);



João Vitor Gobi (SP); Assistente 1: Anderson José de Moraes Coelho (SP);



Anderson José de Moraes Coelho (SP); Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);



Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP); Quarto Árbitro: Iudiney Cesar Rocha e Silva (PI);



Iudiney Cesar Rocha e Silva (PI); Quinto Árbitro: Janystony Rabelo de Melo (PI);



Janystony Rabelo de Melo (PI); VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP);



Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP); AVAR: Katiuscia Mayer Berger Mendonca (ES).

A partida de volta será disputada no próximo sábado (20), às 19h30 (Horário de Brasília), na Arena de Pernambuco.

O clube classificado para a final irá enfrentar o vencedor do duelo entre Inter de Limeira e Barra-SC.