CBF divulga equipe de arbitragem de Maranhão x Santa Cruz; confira
Confronto em São Luís é válido pela partida de ida das semifinais da Série D. Partida será realizada no próximo domingo (14), no Estádio Castelão
A CBF divulgou nesta quinta-feira (11), os integrantes da equipe de arbitragem para o duelo entre Maranhão e Santa Cruz, pela partida de ida da semifinal da Série D.
O confronto será disputado no próximo domingo (14), às 16h00 (Horário de Brasília) no Estádio Castelão, em São Luís.
O responsável pelo apito será o paulista João Vitor Gobi, que será auxiliado pelos conterrâneos Antônio José de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa.
No comando do VAR, estará Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, de São Paulo, auxiliado pela capixaba Katiuscia Mayer Berger Mendonça.
Quadro de Arbitragem para Maranhão x Santa Cruz
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP);
- Assistente 1: Anderson José de Moraes Coelho (SP);
- Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);
- Quarto Árbitro: Iudiney Cesar Rocha e Silva (PI);
- Quinto Árbitro: Janystony Rabelo de Melo (PI);
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP);
- AVAR: Katiuscia Mayer Berger Mendonca (ES).
A partida de volta será disputada no próximo sábado (20), às 19h30 (Horário de Brasília), na Arena de Pernambuco.
O clube classificado para a final irá enfrentar o vencedor do duelo entre Inter de Limeira e Barra-SC.