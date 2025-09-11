fechar
Santa Cruz | Notícia

Maranhão x Santa Cruz: saiba onde assistir ao vivo e horário do jogo neste domingo (14)

O Tricolor pernambucano chega após um confronto difícil nas quartas de final contra o América-RN e agora concentra suas forças na busca pelo título

Por João Victor Tavares Publicado em 11/09/2025 às 11:57
Thiago Galhardo em campo pelo Santa Cruz
Thiago Galhardo em campo pelo Santa Cruz - Instagram/Thiago Galhardo

Santa Cruz e Maranhão se enfrentam neste domingo (14), no jogo de ida da semifinal da Série D 2025. A partida será realizada no Estádio Governador João Castelo (Castelão), em São Luís, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como chegam as equipes?

O Maranhão chega embalado para o duelo em casa. Na fase anterior, eliminou o ASA, considerado um dos principais candidatos ao acesso.

No primeiro jogo, a equipe comandada por Marcinho Guerreiro venceu por 1 a 0 e, na volta, aplicou um convincente 3 a 0 fora de casa, fechando a série com um agregado de 4 a 0.

Já o Santa Cruz teve mais dificuldades nas quartas de final. Após vencer o América-RN por 1 a 0 na Arena de Pernambuco, o Tricolor sofreu na volta, na Arena das Dunas, em Natal.

O empate no tempo normal garantiu a classificação coral para a semifinal e, consequentemente, o sonhado acesso à Série C.

Onde assistir ao vivo?

O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo e gratuitamente pelo canal oficial do Santa Cruz no YouTube (TV Coral).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além disso, a Rádio Jornal transmitirá o confronto com a tradicional cobertura da equipe do Escrete de Ouro, disponível também pelo YouTube da emissora.

Ficha de jogo

  • Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Governador João Castelo (Castelão), São Luís-MA
  • Competição: Série D 2025 – Semifinal (jogo de ida)
  • Transmissão: TV Coral e Rádio Jornal 

Leia Também

Datas da semifinal da Série D 2025

  • Ida: Maranhão x Santa Cruz - Castelaão: 14 de setembro às 16h
  • Volta: Santa Cruz x Maranhão - Arena Pernambuco - 20 de setembro às 19h30

Leia também

SAF do Santa Cruz: Qual deve ser a prioridade da gestão? Veja as opções e vote!
Enquete

SAF do Santa Cruz: Qual deve ser a prioridade da gestão? Veja as opções e vote!
AO VIVO: Assista a coletiva sobre a SAF do Santa Cruz
entrevista

AO VIVO: Assista a coletiva sobre a SAF do Santa Cruz

Compartilhe

Tags