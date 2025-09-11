Maranhão x Santa Cruz: saiba onde assistir ao vivo e horário do jogo neste domingo (14)
O Tricolor pernambucano chega após um confronto difícil nas quartas de final contra o América-RN e agora concentra suas forças na busca pelo título
Santa Cruz e Maranhão se enfrentam neste domingo (14), no jogo de ida da semifinal da Série D 2025. A partida será realizada no Estádio Governador João Castelo (Castelão), em São Luís, a partir das 16h (horário de Brasília).
Como chegam as equipes?
O Maranhão chega embalado para o duelo em casa. Na fase anterior, eliminou o ASA, considerado um dos principais candidatos ao acesso.
No primeiro jogo, a equipe comandada por Marcinho Guerreiro venceu por 1 a 0 e, na volta, aplicou um convincente 3 a 0 fora de casa, fechando a série com um agregado de 4 a 0.
Já o Santa Cruz teve mais dificuldades nas quartas de final. Após vencer o América-RN por 1 a 0 na Arena de Pernambuco, o Tricolor sofreu na volta, na Arena das Dunas, em Natal.
O empate no tempo normal garantiu a classificação coral para a semifinal e, consequentemente, o sonhado acesso à Série C.
Onde assistir ao vivo?
O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo e gratuitamente pelo canal oficial do Santa Cruz no YouTube (TV Coral).
Além disso, a Rádio Jornal transmitirá o confronto com a tradicional cobertura da equipe do Escrete de Ouro, disponível também pelo YouTube da emissora.
Ficha de jogo
- Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Governador João Castelo (Castelão), São Luís-MA
- Competição: Série D 2025 – Semifinal (jogo de ida)
- Transmissão: TV Coral e Rádio Jornal
Datas da semifinal da Série D 2025
- Ida: Maranhão x Santa Cruz - Castelaão: 14 de setembro às 16h
- Volta: Santa Cruz x Maranhão - Arena Pernambuco - 20 de setembro às 19h30